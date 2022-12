Auszubildende beschenken geflüchtete Kinder aus der Ukraine

Die Auszubildenden des zweiten und dritten Lehrjahres in der SRH Berufsfachschule für Pflege überraschten die geflüchteten Kinder aus der Ukraine zu Weihnachten mit kleinen Päckchen. Sie sind mit ihren Familien im Gebäude des ehemaligen Krankenhauses in Pfullendorf untergebracht. Die Auszubildenden organisierten in ihrem privaten Umfeld Geschenke und packten hieraus altersgerechte Weihnachtspäckchen, die je nach Alter mit Spielsachen und Süßigkeiten gefüllt sind oder mit Hygieneartikeln, Haar- und Modeschmuck und anderem. Im Rahmen der Weihnachtsfeier in der Berufsfachschule wurden die Geschenke überreicht.