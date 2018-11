Ausstellung will häusliche Gewalt sichtbar machen

Zur Ausstellungseröffnung der diesjährigen Öffentlichkeitskampagne der Beratungsstelle „Häusliche Gewalt“ der Caritas haben sich Mitarbeiter, Unterstützer sowie die beiden Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Bündnis 90/Die Grünen) und Klaus Burger (CDU) im Fidelishaus eingefunden. Die Beratungsstelle gibt es seit 2012. Verschiedene Jahresaktionen machen auf die Anlaufstelle bei häuslicher Gewalt aufmerksam. Die diesjährige Aktion heißt „Standpunkte gegen Gewalt“. 34 Einrichtungen und Institutionen im Landkreis haben sich am „Internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen und Kindern“ beteiligt und 45 Mal ein kreatives Zeichen gegen Häusliche Gewalt gesetzt.

Teamleiterin Stefanie Thiel nannte neben der Beratung das Hauptziel: „Wir müssen dieses wichtige Thema der häuslichen Gewalt aus der Tabuzone holen, alle Menschen müssen dafür sensibilisiert werden.“ Welche öffentlichkeitswirksamen Kampagnen bereits durchgeführt wurden, zeigte Sozialpädagogin und Beraterin Bettina Häberle anhand einer Präsentation: Von 2013 bis 2015 hieß es zusammen mit 60 Bäckereien im Kreis: „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte.“ 2016 mahnten 89 Paar Schuhe auf dem Leopoldplatz an 89 Fälle von häuslicher Gewalt im Landkreis. 2017 haben 150 Schüler ebenfalls auf dem Leopoldplatz bei der weltweiten „One Billion Rising“ die Hände gegen Gewalt hochgestreckt und bei einer Schaufensteraktion wurde das Thema ebenfalls im wörtlichen Sinne in Sigmaringen ausgestellt. Weil Gewalt, so Häberle, oft hinter verschlossenen Türen geschehe, sei es wichtig, Verständnis für die Betroffenen aufzubringen und den Betroffenen zu sagen: „Man muss Gewalt nicht aushalten.“

Die Ausstellung wurde auch deshalb gerade jetzt eröffnet, weil am 25. November der internationale Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ ist, der im Landkreis zudem seit Jahren mit einer Fahnenaktion unterstützt wird.

„Wie wichtig die Beratungsstelle ist, zeigen die Zahlen“, so sowie Hans-Peter Oßwald, Fachbereichsleiter Soziales beim Landratsamt. Waren es 2012 noch 52 Hilfesuchende, so wurden im vergangen Jahr bereits mehr als 90 Betroffene betreut. Insgesamt kam es zu 370 Beratungskontakten.

Die Vielfalt der „Standpunkte gegen Gewalt“ kann sich wahrlich sehen lassen. Das Fidelishaus ist die erste Station. Bis Weihnachten ist die Wanderausstellung im Fidelishaus zu sehen, danach freue man sich über weiteres Interesse. Mit Händen und Füßen als Teil des Motivs fotografierten unterschiedlichste Teams, wie sie das Problem mit der Gewalt sehen. So sagt zum Beispiel der SVB Fußballverein Bingen: „Wer Frauen schlägt, steht immer im Abseits“ oder die elfte Klasse der Ludwig-Erhard-Schule demonstriert: „Du hast keine Macht über mich!“ Das Frauenforum setzt auf Blümchen zwischen den Zehen und der Fachbereich Jugend des Landratsamts setzt viersprachig auf „Sag Nein zu Gewalt“.