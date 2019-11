Ausstellung über Heimerziehung läuft vom 13. November bis 14. Februar im Staatsarchiv

Sind Sie unehelich geboren und haben mehr als drei Geschwister? – Wem in den Fünfziger- und Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts Fragen dieser Art vorgelegt, wer sie mit Ja beantwortete und wem die elterliche Fürsorgepflicht fehlte, der hatte gute Chancen in das „System Heim“ eingewiesen zu werden.

Die umfassende Dokumentation der Heimerziehung in Baden-Württemberg, ihre Konzeption und Hintergründe erläuterte Kuratorin Nastasja Pilz bei der Eröffnung der Ausstellung: „Verwahrlost und gefährdet?“, im Staatsarchiv Sigmaringen.

Seit 2012 erforscht das Landesarchiv die leidvolle Geschichte der Heimerziehung im Land. Den Betroffenen Unterstützung und Beratung bei der Suche nach Dokumenten und Belegen zur Wiedererlangung der Deutungshoheit ihrer eigenen Biografie zu geben ist oberstes Ziel der Recherche, so Pilz. 1800 ehemalige Heimkinder konnten im Zuge der Aufarbeitung ermittelt und materielle Not gelindert werden.

Volker Trugenberger, der Leiter des Staatsarchivs Sigmaringen, verwies in seiner Begrüßungsrede auf den früheren Standardsatz vieler Eltern an ihren unfolgsamen Sprößling: „Wenn du nicht gut tust, kommst du in ein Heim“, was viele Besucher der Ausstellung nickend bestätigten.

Im Heim wurden zwischen 1949 und 1975 rund 4500 Säuglinge, Kinder und Jugendliche zwangsweise untergebracht. Ob kommunal, katholisch, evangelisch oder von privaten Stiftungen getragen, alle der über 600 Einrichtungen in Baden-Württemberg waren totale Institutionen. Personalmangel, eine mangelhafte finanzielle Ausstattung und fehlende pädagogische Konzepte führten zu Massenunterbringungen bis hin zur Nummerierung und Stigmatisierung der Heimkinder sowohl von öffentlicher als auch von privater Seite.

Zwar hatten die örtlichen Jugendämter die Aufsicht über die Kinderheime, diese wurden jedoch nicht konsequent überwacht, sodass viele Missstände unbeachtet blieben.

Befehl und Gehorsam, Schläge, Willkür und Ausnutzung der Ohnmacht der Kinder waren an der Tagesordnung. Auch sexuelle Gewalt, vornehmlich an Jungen, kam in Heimen überdurchschnittlich häufig vor. Arreststrafen, Essensentzug, Kontaktsperre und Briefzensur galten als zulässige Erziehungsmittel.

Kinder werden in verschiedenen Heimen untergebracht

Je nach Lebensalter wurden Kinder in Säuglings- und Kleinkinderheimen, in Schulkinderheimen oder Jugend- und Erziehungsheimen untergebracht.

„Ich war in dreizehn verschiedenen Heimen“, so ein ehemaliges Heimkind. Emotionale Wärme, individuelle Förderung und persönliche Entfaltung hatten in den Einrichtungen oft keinen Platz. Viele Kinder besuchten die an die Heime angegliederten Schulen, häufig auf dem Niveau von Sonderschulen. Heimkinder seien naturgemäß unterdurchschnittlich lernfähig, hätten eine höhere Qualifizierung nicht verdient, so die verbreitete Vorstellung. Ausbildungsberufe waren abhängig vom Bedarf des Heims, nicht von den Interessen der Jugendlichen.

Stellvertretend für die vielen Betroffenen, deren Menschenwürde mit Füßen getreten wurde und die nicht über ihre Zwangsaufenthalte reden können, verlas Willi Dorn, ein ehemaliges Heimkind, einen nie abgeschickten Brief an seinen einstigen, heute noch lebenden Heimleiter.

„Erniedrigt, gepeinigt, misshandelt und gebrochen“, so offenbarte sich der freiberufliche Grafiker, dessen traumatische Heimaufenthalte sein Erwachsenenleben bis heute kennzeichnen.

Die Ausstellung umfasst neben Informationsständen mit Bildmaterial und Originaldokumenten sowie einer Begleitpublikation auch eine Bilderausstellung von Souanie Dorn und seiner Lebensgefährtin Martina Nowak zu den Heimerfahrungen Willi Dorns. Ebenso zeigt der dreißigminütige Film: Weichenstellung – Lebensprägung im Heim die Auswirkungen von erzieherischer Härte und menschlicher Kälte auf den Lebensweg eines Menschen.