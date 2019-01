Ausstellung über das Leben im Bauch

Die Künstlerin Judith Kösel hat am Sonntag in den Räumen des Pfarrbüros Mittendrin zusammen mit Brigitt und Werner Knubben die Ausstellung „Von mir da drinnen“ eröffnet. In der Ausstellung zeigt sie Bilder, die sie vor vielen Jahren für ein Bilderbuch über das Leben im Bauch der Mutter gemalt und zu dem das Ehepaar Knubben die Texte geschrieben hat.

In zarten, aber aussagestarken Bildern erzählt ein werdendes Wesen von seiner Erlebniswelt von der Zeugung bis zur Geburt. Für besondere musikalische Momente sorgte bei der Ausstellungseröffnung die neunjährige Sophia Schütz. Die Jugend-musiziert-Preisträgerin bezauberte die Anwesenden mit ihrem Spiel auf der Blockflöte und ihrem Gesang. Passend zur Ausstellung hatte das Mädchen ihre Babypuppe mitgebracht, die sie zur Freude des Publikums mit einem Lied in den Schlaf wiegte.

Wie Birgitt Knubben in ihrer Eröffnungsrede deutlich machte, ist der Bilderzyklus zum Buch schon 1988 entstanden. Sie erinnere sich gerne an jenen kreativen Prozess, in der sich die Akteure gegenseitig inspirierten. „Mal hast du ein Bild kreiert und wir schrieben den Text dazu, mal hat dich ein Text von uns angeregt, ein Bild zu malen“, sagt sie zu Judith Kösel. So sei bei jedem Zusammentreffen etwas Neues entstanden.

Dieses Bilderbuch ist mit 20 000 Exemplaren zweimal aufgelegt worden und nun vergriffen, jedoch sei es auf dem antiquarischen Markt durchaus noch zu finden. Birgitt Knubben begrüßte es ausdrücklich, dass Judith Kösel die Bilder wieder ans Tageslicht geholt habe. Sie bezeichnete die Künstlerin als „durch und durch kreative Frau“, die an eine Quelle reicher innerer Bilder angeschlossen sei, die sie „mit Liebe und Farbe gebiert“. Denn was im Inneren reift und dann nach außen drängt, komme der Schwangerschaft und Geburt gleich. In ihren Bildern zeigt sie das menschliche Eingebundensein des Ungeborenen in die genetischen Merkmale der Vorfahren, aber auch die Entwicklung zu einem einzigartigen Individuum, das diesen scheinbaren Widerspruch in sich vereint. Dieser neunmonatige Prozess, in dem aus einem Ei und einer Samenzelle ein Mensch entsteht, sei ein Mysterium, den nicht einmal die Mutter als Beteiligte erfassen könne. Diakon Werner Knubben wies gegen Ende das Publikum darauf hin, dass am Palmsonntag zwei Beraterinnen von „Donum Vitae“ über ihre Arbeit in der Schwangerschaftsberatung berichten. Die Veranstaltung steht unter dem zwiespältigen Motto: „Du bis ein Geschenk – bist du ein Geschenk?“.