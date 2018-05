Ausstellerrekord beim Infotag der beruflichen Schulen

Die beruflichen Schulen in Sigmaringen haben gestern einen neuen Ausstellerrekord bei ihrem Marktplatz für Ausbildung erreicht. Fast 50 Betriebe und Arbeitgeber aus der Region stellten Schülern der Berufsschule und Schülern und Eltern von außerhalb ihr Ausbildungsangebot vor. Dabei waren technische und handwerkliche Berufe genauso vertreten wie soziale. Alle beruflichen Schulen in Sigmaringen und Bad Saulgau präsentierten ihr Profil für die Schüler.

Sowohl die Schüler beruflichen Schulen als auch die Schüler der umliegenden Real- und Hauptschulen haben für diesen Tag unterrichtsfrei bekommen. Sie alle konnten sich an den Ständen der überwiegend handwerklichen Berufe nach Ausbildungsplätzen und Schulpraktika informieren. So auch fünf Achtklässler aus einer umliegenden Hauptschule. „Wir haben uns alles angeguckt, auch die Schulpräsentationen. Aber die Ausbildungs-Aussteller waren am besten“, sagt Christian Laukert. Christian ist 15 Jahre alt und möchte Industriemechaniker oder Mechatroniker werden. Er hat bereits ein Praktikum bei der Firma Gühring in Albstadt gemacht und viele Kollegen am Stand des Herstellers für Fachwerkzeuge wiedergetroffen.

Paul-Rico Klosterberg ist 16 Jahre alt und möchte lieber Erzieher werden. Auch für ihn gab es den passenden Informations-Stand der Sigmaringer Kindertageseinrichtungen. Im Pfullendorfer Kindergarten Regenbogen hat er ein dreimonatiges Praktikum gemacht, das ihm gut gefallen hat.

Mit 1650 Schülern und 138 Lehrern ist die Bertha-Benz-Schule die größte berufliche Schule im Landkreis. Im technischen, sozialwissenschaftlichen und ernährungswissenschaftlichen Gymnasium bietet die Schule neben dem regulären Abitur nach zwölf oder 13 Jahren auch eine konkrete berufliche Orientierung für die Absolventen. Zwischen fünf Neigungsprofilen können die Schüler dabei wählen: Mechatronik, Technik und Management, Informationstechnik, Pädagogik und Psychologie oder Ernährungslehre mit Chemie. In jedem Neigungsprofil werden die Schüler schriftlich im Abitur geprüft.

Für Anja Ihrle und Lilly Sigle von der Bertha-Benz-Schule steht die Wahl des Neigungsprofils kurz bevor. Sie besuchen derzeit die elfte Klasse und wollen ab kommendem Jahr beide am sozialwissenschaftlichen Gymnasium der Bertha-Benz-Schule das Profil Pädagogik und Psychologie wählen, mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik. Die Ausbildungs-Stände haben sie sich trotzdem angeguckt. „Wir haben uns alles angeguckt“, sagt Anja Ihrle. Lilly stimmt ihr zu. Ob sie nach dem Abitur studieren wollen oder doch eine Ausbildung anfangen, darüber haben sie noch nicht entschieden. Über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region sind sie zumindest schon mal informiert.