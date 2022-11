Auslandsträume werden wahr

Nach wie vor erfreuen sich Auslandsaufenthalte während und nach der Schulzeit großer Beliebtheit. Welches Programm das richtige ist, wohin die Reise gehen kann und wie man den Traum vom Auslandsaufenthalt verwirklicht, das kann man am 10. Dezember auf der Jugendbildungsmesse JuBi in der Liebfrauenschule Sigmaringen herausfinden. Die Messe richtet sich an junge Weltentdecker und die, die es noch werden wollen, Schüler, Auszubildende, Studierende, aber auch an Eltern und Lehrpersonal. Von 10 bis 16 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, sich unter anderem zu den Themen Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-Pair, Freiwilligenarbeit, Workcamps, Work & Travel, Auslandspraktika und Studium im Ausland zu informieren, wie s in einer Pressemitteilung heißt. Der Eintritt ist frei.

„Langfristige Auslandsaufenthalte sind nicht nur akademisch von großem Nutzen, sondern können auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen!“, weiß Thomas Terbeck, Gründer des unabhängigen Bildungsberatungsdienstes weltweiser und Organisator der JuBi. Die kostenfreie Infobörse soll den Besuchern bei der Orientierung helfen, das für sie richtige Angebot zu finden. Auf der Messe profitieren sie von der Expertise der Organisationen der deutschen Austauschbranche sowie von den Erfahrungswerten ehemaliger Programmteilnehmer.

Zusätzlich sorgt der Messe-Info-Stand für die Beantwortung individueller Fragen. So erhält man hier Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten, wie beispielsweise dem Auslands-BAföG oder den Weltbürger-Stipendien, die im Rahmen der JuBi für den Schüleraustausch, Sprachreisen und andere Programme ausgeschrieben werden.

Mit jährlich mehr als 60 Veranstaltungen bundesweit ist die Jugendbildungsmesse laut Mitteilung die größte Spezialmesse zum Thema „Bildung im In- und Ausland“. Sie hilft bei der Beantwortung offener Fragen und bietet einen Überblick über die verschiedenen Angebote von Auslandsaufenthalten.