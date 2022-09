Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Sigmaringen

Die Arbeit ist erledigt, das Wetter passt (hoffentlich) und der Terminkalender leer? Beste Voraussetzung eigentlich, um am Wochenende ein Runde auszugehen. Als kleine Entscheidungshilfe hat sich die Redaktion sich den Veranstaltungskalender für die kommenden Tage angeschaut und ein paar Schmankerl herausgepickt.

Mittelaltermarkt

Jetzt noch schnell das Trinkhorn polieren und das Wams bügeln - denn in Sigmaringen steht abermals der Mittelaltermarkt an. Dann werden wieder Spielzeugmacher, Schmiedemeister, Wollspinner, Ziselierer, Glasbläser, Drechsler, Waffenschmieden und Schmuckhändler ihre Produkte an den Marktständen für die Besucher präsentieren.

Zu den Attraktionen des diesjährigen Marktes gehören laut Veranstalter Roland Turba Zauberer Heiko, Gauklerin Melanie, Bruder Rectus mit Schankwirt Carlos und Achim, Falkner der Herzen. Außerdem ist ein großes Ritterturnier mit Feuershow geplant.

Start ist am Freitag, 9. September, um 17 Uhr im Prinzengarten. Samstag und Sonntag geht es bereits um 11 Uhr los. Der Eintritt für Erwachsene kostet am Freitag 7 sowie Samstag und Sonntag jeweils 9 Euro. Ein Drei-Tagesticket ist für 22 Euro erhältlich. Kinder zwischen sieben und 15 Jahre zahlen Freitag vier, an den beiden anderen Tagen jeweils fünf Euro für die Karte. Ein Ticket für alle drei Tage kostet 11 Euro. Kinder, die jünger sind als sieben Jahre, haben freien Eintritt. Eine Vergünstigung zahlen Gewandete: Sie zahlen Freitag sechs, Samstag und Sonntag jeweils 8 Euro und ein Drei-Tagesticket kostet 20 Euro. Tickets gibt es direkt beim Veranstalter.

Stoppelcross- und Stockcarrennen

Vier Jahre mussten Motorsportfans auf das Stoppelcross- und Stockcarrennen in Völlkofen verzichten. Es findet normalerweise alle zwei Jahre statt, fiel aber 2020 den Beschränkungen angesichts des Coronavirus zum Opfer. Dieses Jahr soll’s aber auf dem Acker rundgehen. Für das Rennen am Samstag, 10. September, haben sich insgesamt 90 Teilnehmer aus ganz Oberschwaben, von der Alb und aus Südbaden angemeldet.

Beginn der Veranstaltung auf dem Acker am Ortsausgang von Völlkofen in Richtung Friedberg ist um 8.30 Uhr mit Fahrerbesprechung. „Von 8.45 bis 9.25 geben wir den Piloten beim Stockcar sowie den Fahrern von Motocross die Möglichkeit, sich mit der Fahrstrecke vertraut zu machen, danach finden die einzelnen Rennen statt“, so Veranstalter Jan Brendle. Für alle ist von 12 bis 13 Uhr eine Pause eingeplant. Der Nachmittag startet mit dem Cross-Rennen der Gruppe B abwechselnd folgen danach die Stockcars mit Vollkontakt.

40 Stockcars und 50 Motocross-Maschinen kämpfen dann auf den beiden Rennstrecken in mehreren Klassen um den jeweiligen Sieg.

Der finale Auto-Crash wird ab 16.15 Uhr gefahren: Hier siegt derjenige Pilot, welcher am Ende als letzter noch auf der Rennpiste fährt. Die Siegerehrung erfolgt gegen 17.30 Uhr. Da das Rennen auf einem nichtöffentlichen Gelände stattfindet, müssen die Fahrzeuge nicht den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung entsprechen und dürfen somit abweichen.

Jetzt muss eigentlich nur noch das Wetter passen. Die Organisatoren behalten sich vor, das Rennen aus Sicherheitsgründen kurzfristig abzusagen. In dem Fall würde das Rennen eine Woche später, am 17. September, nachgeholt.

Straßenfest in Sigmaringendorf

Die Sigmaringendorfer feiern in diesem Jahr am 10. und 11. September nach zweijähriger Pause ihr Straßenfest in gewohntem Umfang.

Mit dem Festakt zum 150-jährigen Bestehen des Musikvereins Sigmaringendorf geht’s am Samstag um 14.30 Uhr in der Donau-Lauchert-Halle los, um 16.30 Uhr folgt dort eine Modenschau.

Auf dem Hirschplatz beginnt die Festerei um 15.30 Uhr mit dem Fassanstich, danach gibt’s bis in die Nacht Musik. Ebenfalls musikalisch wird es auf dem Rathausplatz, dort spielt um 16 Uhr die Hüttenkapelle Laucherthal, um 18.30 Uhr übernimmt Knapp ein Jahr.

Der Sonntag wird in der Donau-Lauchert-Halle um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst eröffnet, um 14.30 Uhr gibt’s Turnvorführungen, um 16 Uhr noch eine Modenschau.

Um 11.30 Uhr spielt auf dem Hirschplatz der Musikverein Vilsingen, um 14 Uhr übernimmt der aus Veringenstadt, ab 17 Uhr die Alten Kameraden.

Der Rathausplatz wird am Sonntag bereits ab 11 Uhr beschallt, dafür sorgt der Musikverein Inneringen, dann ab 13 Uhr Pik Ass und schließlich um 17 Uhr der Musikverein Inzigkofen.

Das ist aber noch lange nicht alles. Die Sig’dorfer veranstalten am Sonntag ab 11 Uhr ein Harley-Treffen, zudem gibt es Hüpfburgen, eine Tombola, das Festzügle, eine Spieleolympiade, einen Boomwhackers-Workshop, eine Straßenfest-Rallye und ein Karussell.