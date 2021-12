Ausgangssperre für Ungeimpfte fällt weg

Seit Donnerstag, 16. Dezember, 0 Uhr gibt es im Landkreis Sigmaringen keine weitergehenden lokalen Beschränkungen und Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen mehr. Das teilt das Sigmaringer Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis vom 11. Dezember bis 15. Dezember und damit fünf Tage in Folge durchgängig unter dem Wert von 500 lag, wurde dies vom Landkreis bekanntgemacht. Maßgeblich sind nach der Corona-Verordnung die Zahlen, die das Landesgesundheitsamt täglich am Abend veröffentlicht. Daher traten im Landkreis Sigmaringen die Maßnahmen für nicht-immunisierte Personen hinsichtlich der Ausgangsbeschränkungen am Donnerstag, 16. Dezember, 0 Uhr außer Kraft.