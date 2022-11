Ausflug ins Haus der Natur in Beuron

Die evangelische Gemeinde unternimmt am Donnerstag, 17. November, eine Ausfahrt ins Haus der Natur in Beuron. Dort informiert sich die Reisegruppe un einem Vortrag über die Aufgaben des Naturparks, anschließens gibt es Einblicke in die Natur des Donautales in der dortigen Ausstellung. Es wird mit der Bahn gereist. Treffpunkt ist am Bahnhof Sigmaringen um 13.15 Uhr, Abfahrt um 13.32 Uhr. Rückkehr gegen 16.30 Uhr. Für diesen Ausflug ist eine Anmeldung bis Dienstag, 15. November,nötig: Hahn-Guthörl, Telefon 07579/ 9109 oder Kopf, Telefon 07571/ 52461