Ausflug des Brunnenbergchors in das Allgäu

Die Sänger machten in diesem Jahr das Allgäu unsicher. Dem „jugendlichen Alter“ der Chortruppe geschuldet, wurden dieses Jahr nur zwei Tage eingeplant. Die Tour führte über Steinhausen, Bad Wurzach, Kißlegg, Kempten, Isny, Wangen nach Bad Schussenried.

In Steinhausen besichtigten die Sänger die „schönste Dorfkirche der Welt“, die Pfarrkirche Sankt Peter und Paul, auch Wallfahrtskirche Unserer Lieben Mutter genannt. Chormitglied Ludwig Zirlewagen, der auch den Ausflug geplant hatte, erläuterte interessante Einzelheiten des Barockbaus. Die Kirche wurde in nur fünf Jahren, 1728 bis 1733, für die Reichsabtei Schussenried errichtet. Natürlich sang der Chor zum Abschluss einige Marienlieder unter Leitung von Fritz Kottmann. Da der Ausflug keine Erholungsfahrt für Senioren war, ging es gleich weiter nach Bad Wurzach ins Torf-Museum, inklusive einer Fahrt mit dem Torfbähnle. Im „Wurzelsepp“ konnten sich alle kurz erholen, bevor Busfahrer Toni den Chor nach Kißlegg ins Quartier Hotel Ochsen kutschierte. Kurz frischgemacht, begann der gemeinsame Abend, der für die meisten nicht so ausgedehnt wie früher ausfiel, musste man doch am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder auf der Matte stehen. Stadtführung in Kempten war angesagt: Stadtführerin Sybille Kennerknecht zeigte unter anderem die unterirdische Erasmuskapelle, die zufällig 2003 bei Grabungen zusammen mit 500 frühmittelalterlichen Grabstellen entdeckt wurde. Leider konnte zeitlich Cambodunum, eine römische Provinzhauptstadt unter Kaiser Augustus, nicht besichtigt werden. Der heutige Archäologische Park Kempten liegt am Hochufer der Iller.

Nach einer Stärkung in der Brauerei Isny, die Sänger waren verdächtig ruhig, brachte Toni alle nach Wangen, die Geburtsstadt vom Chorleiter. Hier lernten die Sänger bei einem kleinen Stadtrundgang die historische Altstadt der heutigen Großen Kreisstadt, ehemals Reichsstadt, kennen. Der Ausklang in der Brauereigaststätte Bad Schussenried beendete die Reise durch das Allgäu.