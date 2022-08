Auseinandersetzung eskaliert an Bushaltestelle

In Sigmaringen ist es nach Angaben der Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Zugetragen hat sich diese aber bereits am Samstagmorgen.

Auf Nachfrage der SZ hat die stellvertretende Leiterin der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Daniela Baier, erklärt, dass es vor allem ermittlungstaktische Gründe hatte, erst jetzt diesen Vorfall zu vermelden. Die Beamten gingen davon aus, dass sonst Verdunklungsgefahr bestehe und so wurde zunächst weiter ermittelt. Nun solle aber die Bevölkerung hinzugezogen werden, um mögliche Zeugen zu finden, so Baier.

Nach jetzigen Informationen ereignete sich der Vorfall wie folgt: Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist am frühen Samstagmorgen ein 33-Jähriger schwer verletzt worden. Zunächst gerieten gegen 4 Uhr in der Adlerstraße zwei 22 und 28 Jahre alte Männer in Streit, in dessen Verlauf der Jüngere dem Älteren mit einer Flasche ins Gesicht schlug.

Der 33-jährige Zeuge kam dem 28-Jährigen zu Hilfe, was eine neue Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und dem 33-Jährigen entfachte, die sich auf den Leopoldplatz verlagerte, informiert die Polizei. Hier wurde der Ältere ebenfalls mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen.

Inzwischen kam ein 35 Jahre alter Mann hinzu und half dem 22-Jährigen. Im nun folgenden Gerangel erlitt der 33-Jährige einen Messerstich und brach bei den dortigen Bushaltestellen zusammen.

Passanten fanden das Opfer und alarmierten umgehend die Rettungskräfte, sodass der 33-Jährige zeitnah ärztlich versorgt wurde. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und inzwischen mehrere Beteiligte ermittelt.

Um den genauen Hergang des Tatablaufs rekonstruieren zu können, bitten die Ermittler weitere Zeugen, sich unter Tel. 07571/10 40 zu melden.