Ausbildungsbörsen finden wieder in Präsenz statt

Am vergangenen Samstag fand nach längerer, Corona-bedingter Pause wieder eine Ausbildungsbörse der Agentur für Arbeit in Sigmaringen statt. Unter dem Motto „Chancen bieten - Chancen nutzen“ hat die Arbeitsagentur Ausbildungsplatzsuchende und ausbildende Unternehmen zusammengebracht.

Das Interesse war groß. Fast 70 Jugendliche, viele mit ihren Eltern, nutzten das Angebot, sich aus erster Hand bei Personalverantwortlichen und Auszubildenden von 13 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen über Ablauf und Inhalt von Ausbildungen zu informieren. Der intensive und ausführliche persönliche Austausch stand im Vordergrund. Die Börse wurde daher gezielt im kleinen Rahmen in den Fluren und Büros der Agentur für Arbeit durchgeführt.

„Ich bin froh, dass wir dieses Präsenz-Angebot an Jugendliche und Unternehmen wieder machen konnten. Wir wussten es natürlich vorher, aber alle Rückmeldungen haben uns auch noch mal bestätigt, wie wichtig der persönliche Kontakt ist“, sagte Anke Traber, Leiterin der Agentur für Arbeit.

Die breite Palette an vorgestellten Ausbildungsberufen kam bei den Jugendlichen gut an. Ebenfalls auf großes Interesse stieß der Bewerbungs-Check. Die Betriebe äußerten sich sehr zufrieden mit der Neugier der Jugendlichen und der Kontaktmöglichkeit mit etwaigen künftigen Nachwuchskräften. Sie alle wollen ihr Angebot auch im kommenden Jahr wieder präsentieren.

Am kommenden Mittwoch, 11. Mai, wird es von 16 Uhr bis 19 Uhr eine weitere Ausbildungsbörse in der Agentur für Arbeit in der Gartenstraße 12 in Sigmaringen geben.