„Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider“, dieses altbekannte Kinderlied hätte die passende musikalische Untermalung für den Workshop Batiken geliefert, der diese Woche im Rahmen des Ferienprogramms stattgefunden hat. Zehn Kinder hatten weiße T-Shirts und Taschen gefärbt und am Ende kleine Kunstwerke geschaffen.

Batik ist ein ursprünglich aus Indonesien stammendes Textilfärbeverfahren, bei dem verschiedene Muster und Verzierungen auf die Stoffe gebracht werden. 2009 wurde diese Technik sogar von der Weltkulturorganisation UNESCO auf die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gesetzt.

Ein Verfahren, das nicht allzu viel Material, aber viel Geduld, Fantasie und Kreativität erfordert. Vor dem Kinderhäusle, unterhalb des Schlosses gelegen, hatte Schulsozialarbeiterin Gudrun Reichle gemeinsam mit den Kindern und Jan Fischer, der ein freiwilliges soziales Jahr macht, diverse Behälter mit Textilfarben angesetzt. Mit einer dicken Schnur wurden die weißen Shirts und Taschen jeweils an verschiedenen Stellen abgebunden. Diese „Knoten“ ergaben später Kreise und andere Muster, da an diesen Stellen die Färbung unterbrochen wird. Das dann folgende Einfärben der Sachen im Farbbad erforderte Geduld. „Je länger die Einwirkzeit, umso kräftiger die Farbe“, erklärte Gudrun Reichle den Kindern. Diese überbrückten die Wartezeit mit diversen Spielen wie Federball, Diabolo oder mit Jonglieren.

Lila T-Shirt und Stoffbeutel

„Für mich ist das Warten kein Problem, bei meinen Computerspielen brauche ich auch Kreativität und Geduld“, sagte der zwölfjährige Cedric gelassen und rührte ausdauernd in der Farbe. Der zehnjährige Benjamin hatte ein buntes Batik-Shirt an, das er bereits im vergangenem Jahr im Workshop gemacht hatte. Seine zwei Jahre jüngere Schwester Verena färbte sich ein überdimensionales T-Shirt in blau und lila. „Das soll noch lange passen“, sagte sie lachend. Für ihre Mutter lag ein Stoffbeutel im lila Farbwasser.

Nach dem Einfärben wurden die T-Shirts und Taschen gespült und in eine Fixierung gelegt, damit die Farbe lange erhalten bleibt. Zum Schluss wurde die Schnur zerschnitten, was nicht nur etwas Kraft, sondern auch Geschick erforderte. Romy hatte von ihrem T-Shirt genaue Vorstellungen, da sie die Technik bereits kannte. „Das haben wir schon zu meinen Geburtstagsfeiern gemacht“, erzählt die Zehnjährige. Auch die zwölfjährige Amelie war geübt, sie hatte im vergangenem Jahr bereits zwei Taschen beim Workshop gefärbt. „Nur leider weiß ich nicht mehr, wo die abgeblieben sind“, sagt sie schmunzelnd.

Was beim „Entfalten“ der T-Shirts und Taschen an Mustern und Farbkompositionen zum Vorschein kam, war erstaunlich und beeindruckend. Es waren nicht nur alles Unikate, sondern wahre Kunstwerke. So präsentierten die Kinder ihre wunderschönen Werke voller Stolz.