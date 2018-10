Aus Jacke wird Schlafsack mitsamt Zelt

Im Rahmen eines Masterclass-Workshops an der Modefachschule Sigmaringen hat ein internationales Team aus angehenden Modedesignern eine Jacke entworfen, die sich in einen Schlafsack mitsamt Zelt verwandeln lässt und nebenbei wenig wiegt. Der Prototyp begeisterte kürzlich in Mailand Experten auf der fünften Bluesign Conference, die sich unter anderem mit Themen der Nachhaltigkeit in der Textilindustrie auseinandersetzt.

Der Prototyp der Jacke, die nur drei Kilogramm wiegt, soll das Reisen mit weniger Gepäck ermöglichen. Entstanden ist das multifunktionale Sportoutfit im Rahmen eines von der Sportmode-Designerin Nora Kühner geleiteten Masterclass-Workshops an der Modefachschule Sigmaringen-Laiz.

Ein Team angehender Modedesigner aus renommierten Schulen weltweit (Modefachschule Sigmaringen, IFA Paris, Shih-Chien-Universität Taiwan, University of Lapland) widmete sich in dem Workshop in diesem Herbst der Umsetzung eines Entwurfs, der in der Masterclass während der ISPO 2018 (Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode) von Teilnehmern dieser und weiterer Schulen (Beijing Institute of Fashion Technology, Kunstuniversität Linz, The Swedish School of Textiles) entwickelt wurde.

„Unser Prototyp hat gezeigt, dass Nachhaltigkeit in der Mode etwa durch vielfach nutzbare Kleidung umsetzbar ist“, so die Modedesignerin Michelle Ruchay, Absolventin der Modefachschule Sigmaringen, die maßgeblich an der Ideenkonzeption mitgearbeitet hat und die Entstehungsgeschichte der Jacke präsentierte. Veera Helander (University of Lapland) erzählte vom kreativ und gestalterisch anspruchsvollen Schaffensprozess, an dem sie mit Anja Wanninger, Denise Strom und Lucia Bierent (alle Modefachschule Sigmaringen) sowie Jenny Hsu (Shih-Chien-University Taiwan) beteiligt war. „Da wir als junge Modedesigner aus einem nicht industriellen Kontext stammen, konnten wir neue Ideen und Sichtweisen in die Diskussion um den notwendigen Wandel in der Textil- und Modeindustrie auch und gerade im Sportbereich einbringen“, so Ruchay über ihre Erfahrungen bei der Konferenz, die sich mit Themen der Nachhaltigkeit in der Textilindustrie auseinandersetzt.

Das gesamte Material für den Protoypen der wandelbaren Jacke wurde von den Firmen ReginelQtrim, Singtex, Sympatex, Polyfill und YKK zur Verfügung gestellt, die damit das weltweit einzigartige Projekt der Masterclass unterstützen. Im Februar 2019 soll das Jacken-Funktionswunder, das Kurzausflüge zu einer modisch-leichten Sache macht, auf der ISPO vorgestellt werden.