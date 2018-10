Aus dem Ruhrpott auf die Alb

Am Mittwoch feiern die Eheleute Renate und Norbert Wiefling aus Sigmaringen das Fest der diamantenen Hochzeit. Vor 60 Jahren, am 31. Oktober 1958, gaben sie sich im Ruhrgebiet in der nordrhein-westfälischen Stadt Bottrop das Ja-Wort. Ginge es noch nach dem Willen der Großmutter von Renate Wiefling, fände das Jubiläum nicht heute, sondern erst in ein paar Monaten statt. „Nachdem wir standesamtlich getraut waren, hatte ich den Ring an meiner rechten Hand. Als meine Großmutter an Weihnachten zu Besuch kam, musste ich den Ring zurück auf meine linke Hand stecken. Für sie und auch für meinen Vater galten wir erst nach der Kirche als verheiratet“, erinnert sich die Jubilarin. Gut drei Monate später, am 8. Februar 1959, bekam das Paar dann den kirchlichen Segen. „Wir mussten in die Kirche des SOS-Kinderdorfes ausweichen, aber das war etwas ganz Besonderes und die Ordensschwestern hatten alles wunderbar für uns vorbereitet“, erinnert sich Norbert Wiefling an den Tag. „Und auf der Fahrt zum Fotografen hatte unser Auto Reifenpanne“, lacht seine Frau. „Da stand ich mit meinem schönen weißen Brautkleid auf der Straße vor dem schönen schwarzen Mercedes mit dem platten Reifen.“

Zeche ist heute ein Golfplatz

Kennengelernt haben sich die Jubilare im Frühsommer 1956 auf der Kirmes in Bottrop, bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag feierten sie Verlobung. Zu der Zeit arbeitete Norbert Wiefling als Bergmann auf der Zeche in Oberhausen. Der gebürtige Bayer, dessen Mutter früh verstorben und der daher bei seiner Großmutter aufgewachsen war, verließ nach der Schulzeit seine Heimat Schwandorf (bei Regensburg), um im Ruhrgebiet eine Lehre aufzunehmen. 1954 legte er seine Knappenprüfung ab und arbeitete weitere vier Jahre in dem Steinkohlen-Bergwerk, das im Jahr 1928 sein Großvater mit aus der Taufe gehoben hatte. „Heute befindet sich auf dem ehemaligen Gelände der Zeche ein Golfplatz“, erzählt Norbert Wiefling. „Ich bin dann 1958 freiwillig zur Bundeswehr gegangen, mein Jahrgang musste ja nicht gehen, aber ich wollte“, so der Senior weiter. Anfangs verpflichtete er sich für vier Jahre als Soldat auf Zeit, letzten Endes blieb er bei der Bundeswehr bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1989. Ein allzu unstetes Soldatenleben hatte die mittlerweile vierköpfige Familie dabei nicht: Hamburg-Harburg, Stade, wieder Hamburg-Harburg und Sigmaringen waren die Stationen. In letzterer wurden die Wieflings dann 1972 sesshaft, einige Jahre später kauften sie sich eine Doppelhaushälfte. Mittlerweile sind Sohn und Tochter längst aus dem Haus und die vier Enkelkinder, zwei Mädchen und zwei Jungen, auch schon erwachsen.

Bergtouren und Städtereisen

Die gemeinsame Zeit im Ruhestand genießen die Jubilare mit ihren Hobbys und vor allem mit Reisen. Renate Wiefling war mehr als 20 Jahre als Krankenschwester in Nachtschichten bei den Ordensschwestern und im Krankenhaus tätig, „ich habe es gern gemacht, aber seit ich in Rente bin, hat mir die Arbeit keinen Tag gefehlt“. Gern widmet sie sich ihrem Hobby, der Hardanger Stickerei. Momentan muss die 79-Jährige jedoch wegen einer Augenoperation pausieren. Anspruchsvolle Wanderungen unternimmt das Paar immer noch, früher ging es jedoch für Norbert Wiefling hoch hinaus, auf die Berge. So erklomm er beispielsweise den Großglockner, und auch den Mont Blanc wollte er, wie sein Vater, besteigen. „Daraus wurde leider nichts, alles war geplant und dann platzte kurz davor unsere Seilschaft“, blickt der 82-Jährige zurück. Reisen führten das Paar früher vor allem nach Südtirol, heute zweimal im Jahr an die Nordsee. Aber auch Städtereisen, hauptsächlich im Inland, stehen oft an. Mit dem Zug nach Leipzig, Dresden, Berlin, auf alle Fälle aber nach Hamburg, denn das ist die Lieblingsstadt von Renate Wiefling. „Und Ende November zum Salzburger Adventssingen“, hakt ihr Mann ein und kommt ins Schwärmen. „Das muss man einfach erlebt haben, wir fahren jedes Jahr hin und freuen uns immer wieder sehr darauf.“

Bei so viel Unternehmungen bleibt wenig Zeit, aber die diamantene Hochzeit werden die Jubilare in kleinerer Runde mit Freunden feiern. Und zur Familienfeier geht es dann Anfang nächsten Jahres, wenn die Augen von Renate Wiefling wieder richtig fit sind.