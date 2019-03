Auftritt beim Starkbierfest: Gesundheitsminister Spahn will Soli streichen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Freitagabend auf Einladung des Bundestagsabgeordneten und Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium Thomas Bareiß in der Laizer Turn- Festhalle beim Starkbierfest gesprochen. Spahn sagte, die Regierung und die CDU wollten bei den Kommunalwahlen am 26. Mai Vertrauen zurückgewinnen. So verwies er auf den Solidaritätsbeitrag, der bislang nicht – wie von der CDU versprochen – abgeschafft wurde. „Der Soli muss zügig abgeschafft werden“, sagte Spahn. Er sprach sich auch für mehr handwerkliche Ausbildung aus und sagte: „Bald wird es so sein, dass ein Tischler mehr als ein Jurist verdient, weil wir die Leute brauchen.“