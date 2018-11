Sachschaden von rund 5000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung L 456/B 313. Ein 30-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Landesstraße und hielt an der Stoppstelle zur Bundesstraße. Ein nachfolgender 30-jähriger Renault-Fahrer prallte vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf das Heck des VW. Beide Fahrzeuge waren nachdem Unfall weiterhin fahrbereit.