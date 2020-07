Auffahrunfall führt zu Blechschaden

Zu einem auffahrunfall ist es am Dienstag gegen 10 Uhr in der Josefinenstraße in Sigmaringen gekommen. Ein 48 Jahre alter Mercedesfahrer erkannte zu spät, dass der BMW vor ihm gerade dabei war, am rechten Fahrbahnrand zu halten. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. Es entstanden aber 8000 Euro Schaden.