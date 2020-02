Auffahrunfall fordert 2000 Euro Schaden

Ein Auffahrunfall ist am Sonntag gegen 12 Uhr auf der L 456 passiert. Eine 18-jährige Autofahrerin musste an der Einmündung der B313 verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte ein nachfolgender 26-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr ihr auf. Verletzt wurde dabei niemand. Es enstand allerdings Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.