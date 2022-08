Auffahrunfall an Zebrastreifen

Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr eine 22-jährige VW-Fahrerin einem 73-jährigen BMW-Fahrer am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf, als dieser an einem Fußgängerüberweg in der Fürst-Wilhelm-Straße hielt. Das meldet die Polizei. Durch den Zusammenstoß wurde die 22-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der BMW-Fahrer wurde nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.