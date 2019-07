Aufbruchsversuch bei Automat scheitert

Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, hat es ein unbekannter Täter in der Nacht auf den 2. Juli vermutlich auf das Münzgeld eines in der Hohenzollernstraße auf dem Parkplatz des Krankenhauses aufgestellten Parkscheinautomaten abgesehen. Der Aufbruchsversuch mit einem schmalen unbekannten Hebelwerkzeug scheiterte, es entstand jedoch Sachschaden von rund 1500 Euro, teilt die Polizei mit. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, in Verbindung zu setzen.