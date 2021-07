Auf zum neuen Kapitel im Lebensbuch

Amelie Bertel hat bei der Abiturprüfung am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium die Traumnote 1,0 erreicht, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Insgesamt haben in herausfordernden Zeiten 101 Schülerinnen und Schüler aus dem Ernährungswissenschaftlichen, Sozialwissenschaftlichen und Technischen Gymnasium an der Bertha-Benz-Schule die allgemeine Hochschulreife erworben. Sieben erhielten einen Preis für hervorragende Leistungen und 17 eine Belobigung. Für besondere Leistungen in einzelnen Fächern wurden 16 Sonderpreise vergeben.

Auf dem Schulhof der Bertha-Benz-Schule verabschiedete der stellvertretende Schulleiter Ottmar Frick gemeinsam mit Abteilungsleiter Peter Schnurr und den Lehrerinnen und Lehrern die Abiturienten. 2021 sei das Jahr, das den Abiturientinnen sicher in doppelter Erinnerung bleiben werde, so Frick in seiner Ansprache. Zum einen als das Jahr, in dem sie unter widrigen Umständen und unter ungewöhnlichen Prüfungsbedingungen ihre Abiturprüfung erfolgreich gemeistert hätten. Aber natürlich auch als die Zeit, in der Covid alles auf den Kopf gestellt habe und jeder vor neue Herausforderungen gestellt wurde. Die Pandemie zeige vor allem, ebenso wie die aktuellen Auswirkungen des Klimawandels, dass wir Menschen nicht die Meister dieser Welt sind und die Natur nicht endlos ausbeuten können. Frick forderte die Abiturienten auf, aus dieser Krise den Gedanken mitzunehmen, dass unser Planet einzigartig ist und danach zu leben und zu handeln. Für jeden einzelnen sei mit dem Abitur ein Kapitel im Lebensbuch beendet und gleichzeitig ein anderes Kapitel begonnen worden. „Seid neugierig, offen und mutig dieses Kapitel neu zu schreiben!“, forderte Frick die jungen Erwachsenen auf.

Auch Abteilungsleiter Peter Schnurr betonte in seiner Rede laut der Pressemitteilung die Herausforderungen der Pandemie, vor denen die Abiturientinnen in den letzten zwei Schuljahren gestanden haben. Manches sei zwar durchaus verlockend gewesen, beispielsweise morgens etwas länger zu schlafen. Aber insgesamt habe es sich doch als sehr anstrengend erwiesen, alleine zu Hause dem Moodleunterricht zu folgen und dabei nicht die Motivation zu verlieren. Umso bewundernswerter sei die Leistung, die alle erbracht haben. Peter Schnurr wünschte allen Absolventinnen und Absolventen viel Kraft und Energie auf ihrem Weg aus der Schule ins richtige Leben.