Auf unterschiedlichen Wegen durch den Advent

Die Liebfrauenschule hat in den vergangenen Tagen zwei unterschiedliche Advents-Veranstaltungen angeboten. Weil das neue Konzept des adventlichen Feierns laut einer Pressemitteilung im letzten Jahr durchweg positiv aufgenommen wurde, bot die Schule auch in diesem Jahr der Schulgemeinschaft zwei sehr unterschiedliche Veranstaltungen, die es jedem ermöglichte, die Adventszeit auf seine eigene Weise zu begehen.

Unter dem Motto „Das Licht entflammen“ lud der Lobpreisabend in der hauseigenen Kapelle dazu ein, im Trubel der Vorweihnachtszeit innezuhalten und sich auf das Eigentliche zu besinnen: „Wir wollen zur Ruhe kommen, uns auf die Geburt des Herrn einstellen und uns daran erfreuen, ihn zu preisen“, wird Realschullehrer Christopher Schoch in der Mitteilung zitiert. Das gemeinsame Singen und Beten wurde ergänzt durch einen etwas „anderen“ textlichen Impuls: ein Sprachspiel, das von der Klasse R6c eingeübt worden war. Eine eigens für die Veranstaltung gebildete Lehrerband-Formation unter der Leitung von Michael Eisele und Armin Dreher führte vor Augen, dass Lobpreismusik mitnichten allein ruhig und meditativ sein muss, sondern auch stimmungsvoll sein kann.

Ein Abend setzt Akzente

Unter der Leitung von Christina Pollpeter-Langeheinecke, Nadine Veeser und Musiklehrer Johannes Reichle folgte ein Abend, der andere Akzente setzen wollte: Advent sollte als Zeichen der Begegnung, des Miteinanders und des Füreinanders erfahrbar werden. Dank tatkräftiger Unterstützung durch Schüler, Lehrer, Eltern und Förderverein wurde aus dem Pausenhof ein Adventsmarkt, dessen Reinerlös der Unterstützung der Schulprojekte in Kenia zukommen wird. An den Ständen wurde neben weihnachtlichen Köstlichkeiten auch von den hauseigenen Bienen produzierter Honig verkauft.

In der von Lichtern erhellten Mensa wurden Selbstgebasteltes sowie Fairtrade-Artikel zum Verkauf angeboten. Diese Umgebung war auch Kulisse für die Auftritte verschiedener AGs und Klassengruppen: So erzählte ein szenisches Spiel der Klasse G5a von der Einzigartigkeit eines jeden Menschen und forderte dazu auf, an sich selbst zu glauben. Stepptanz zu keltischer Weihnachtsfolklore durfte ebenso nicht fehlen wie der Kurzvortrag der Fairtrade- und Umwelt-AG, der über die möglichen positiven Wirkungen eines Einkaufs von Fairtrade-Produkten aufklärte. Die Klasse zeigte mit einem kleinen Theaterstück, wie viel mehr doch die Zeit mit den Liebsten wiegt als materielle Güter. Das Publikum wurde miteinbezogen und aufgefordert, selbst „Wünsche an Zeit“ auf Papiersterne zu schreiben.

Der Schulchor unter der Leitung von Sara Schmid und Johannes Reichle lud zum Mitsingen ein, die verschiedenen Ensembles des Schulorchesters unter der Leitung von Michael Eisele sorgten für festliche Stimmung. Das Bläserensemble aus Mitgliedern der Bläserklasse, das die Besucher draußen im Schein eines beleuchteten Christbaums verabschiedete, sorgte mit seiner Darbietung für vorweihnachtlichen Zauber unter freiem Himmel.