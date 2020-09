Auf Tuchfühlung mit dem Heimatkreis: Ministerpräsident Kretschmann besucht Sigmaringen

Nach 2013 besucht Winfried Kretschmann am Freitag, 2. Oktober, das zweite Mal offiziell den Landkreis Sigmaringen im Rahmen eines Kreisbesuchs. An diesem Tag wird der Ministerpräsident mit Bürgern, Kommunalpolitikern und Abgeordneten ins Gespräch kommen. Der Besuch war ursprünglich für den 19. März geplant gewesen, musste aber aufgrund der aufkommenden Corona Pandemie verschoben werden.

Landrätin lobt Zusammenarbeit

Landrätin Stefanie Bürkle freut sich auf den Besuch: „Der Landkreis Sigmaringen und das Land haben in den vergangenen Jahren viele große Projekte gemeinsam auf den Weg gebracht: Den Neubau der Bertha-Benz-Schule, den Umbau der Klinik Sigmaringen, den Ausbau der Heuneburg und zuletzt die Planungen für die Elektrifizierung der Zollernalbbahn. Wir wollen Ministerpräsident Kretschmann vorstellen.“

Als Laizer sehe ich täglich, was die Menschen und der Landkreis in den letzten Jahren geleistet haben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Auch Kretschmann sieht dem Besuch positiv entgegen: „Als Laizer sehe ich täglich, was die Menschen und der Landkreis in den letzten Jahren geleistet haben – und was es bedeutet, in Corona-Zeiten den Alltag zu meistern und das öffentliche Leben zu organisieren.“

Deshalb freue er sich darauf, in Begegnungen, Gesprächen und im Rahmen des Bürgerempfangs zu diskutieren, wie die anstehenden Herausforderungen angegangen werden können.

Am Nachmittag ist eine Gesprächsrunde mit Abgeordneten, dem Regierungspräsidenten, Kreisräten, Bürgermeistern und den Dezernenten des Landratsamts geplant. Anschließend ist ein Vor-Ort-Termin auf der Heuneburg vorgesehen.

Dort realisiert das Land gemeinsam mit dem Kreis und Gemeinden vor Ort ein neues Freilichtmuseum, das die Funde vor Ort präsentiert und das kulturelle Erbe der Keltenzeit erlebbar macht.

Bürgerempfang in der Sigmaringer Stadthalle

Um 18.30 Uhr lädt der Landkreis zu einem Bürgerempfang in die Stadthalle Sigmaringen ein. „Wir möchten möglichst vielen Bürgern die Möglichkeit geben, mit dem Ministerpräsidenten ins Gespräch zu kommen“, so die Landrätin. Damit in der Halle jeder Abstand halten kann, sind die Plätze jedoch begrenzt.

Die Bürger können sich alleine oder mit Begleitung anmelden. Der Teilnehmer und seine Begleitung können direkt nebeneinander sitzen, zu den weiteren Gästen sind 1,5 Meter Abstand vorgesehen.

Hierdurch ist die Teilnehmerzahl beschränkt. Die Plätze werden der Fairness halber ausgelost. Zusätzlich wird die Veranstaltung über einen Livestream auf der Homepage des Landkreises übertragen. Wer teilnimmt, gibt sein Einverständnis, gegeben falls im Stream gezeigt zu werden.