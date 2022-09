Auf die schwäbische Butterbrezel möchte er nicht mehr verzichten

Das Kinderheim Haus Nazareth in Sigmaringen bietet Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien. Darunter zählen auch Wohnplätze unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, heißt es in einer Pressemeldung. Im Interview erklärt der heute 21-järhige Ahmed T. Barry was ihn aus Guinea, Westafrika, mit 15 Jahren nach Deutschland brachte. Seine Flucht dauerte sechs Monate, heute lebt er im Haus Nazareth. Für die Unterstützung der Fachkräfte dort, ist er dankbar. Es gibt nur ein Problem, es fehlt an Personal. Mit seiner Geschichte möchte er auch Menschen inspirieren, sich für den Beruf zu interesieren.

Herr Barry, warum haben Sie damals den Entschluss gefasst, ihr Heimatland zu verlassen?

Auch wenn es meine Heimat ist und dort noch meine Familie wohnt, habe ich trotzdem keine Zukunft gesehen. Es regiert die Korruption, es gibt keine Bildungsmöglichkeiten und innerhalb des Landes herrschen starke ethnische Konflikte. Es ist nicht so wie in Deutschland, wo die Schwaben und die Bayern friedlich nebeneinander wohnen. Menschen, die anders sprechen oder eine andere Religion haben, werden in Guinea vom Militär und der Polizei gejagt. Ich habe gesehen wie demonstrierende Menschen auf offener Straße erschossen wurden. Minderheiten werden nicht akzeptiert. Dann kam der Zeitpunkt als ich mir genug Geld erarbeitet und angespart hatte, um die Flucht zu finanzieren. Mein Cousin und ein Freund waren auch dabei.

Was war am schwersten zurückzulassen?

Es zerriss mir natürlich das Herz, die Familie zurückzulassen. Obwohl ich meine Familie liebe, habe ich ihnen nichts von der Flucht erzählt. Der Abschied wäre für beide Seiten zu schwer gewesen. Erst als ich ein paar Wochen unterwegs war, habe ich angerufen und gesagt, dass ich noch am Leben bin. Mittlerweile sind sieben Jahre vergangen, als ich sie zum letzten Mal sah. Leider ist in der Zeit auch mein lieber Vater gestorben. In der Trauer wäre ich gerne bei meiner Mutter und meiner Schwester gewesen.

Wie war es auf der Flucht?

Eigentlich war mein Ziel Algerien, um auf einer Baustelle zu arbeiten. Da man sich dort aber nur als illegale Person aufhalten kann und keine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, haben mir Freunde empfohlen, weiter nach Europa zu fliehen. Ich habe dann einem Mann Geld gegeben, bin in einen Bus gestiegen und bis nach Libyen gefahren. Dann habe ich wieder Geld bezahlt und wurde mit anderen auf einem Boot nach Italien rübergefahren. Es ist alles ein Risiko, da man niemandem vertrauen kann. Nicht zu wissen, wann es ein Ende hat und ob man überhaupt lebend ankommt, war eine Herausforderung. Zudem wird man mit grausamen Erlebnissen konfrontiert, die Zeit brauchen Sie zu verarbeiten.

Wie sind Sie nach Sigmaringen gekommen?

Nachdem ich in Italien vier Wochen im Flüchtlingscamp lebte, gab mir mein Onkel, der schon einige Zeit vor mir in Italien war, etwas Geld. So konnte ich ein Zugticket nach Deutschland kaufen. Ich kam am Bahnhof in Lörrach an. Dort meldete ich mich bei der Polizei. Sie haben meine Personalien aufgenommen, ich wurde medizinisch untersucht und dann kam ich weiter in ein Flüchtlingsheim nach Passau. Dort ging ich auf eine Berufsschule, um Koch zu werden. Nach zwei Jahren bekam ich die Nachricht, dass ein Platz in einer betreuten Wohngruppe im Haus Nazareth frei ist.

Wie war der Start in Sigmaringen? Gab es Hürden?

Es war nicht einfach, die vielen Anträge auszufüllen. Aber meine Betreuerin Lisa vom Haus Nazareth hat mir dabei geholfen. Ohne sie hätte ich mir kein normales Leben aufbauen können. Als ich dann eine Ausbildungsstelle zum Pflegefachmann bekam, war es ein riesiges Geschenk für mich. Demnächst steht meine Abschlussprüfung an.

Warum haben Sie sich für diese Ausbildung entschieden?

Lernen und der Umgang mit Menschen machen Spaß. Manchmal bin ich traurig und dann muntern mich die Patienten wieder auf. Dann muss ich wieder lachen. Und ein Lob zu bekommen, ist für mich die größte Belohnung, auch wenn die Arbeit im Schichtdienst nicht immer einfach ist.

Werden Sie mit Vorurteilen konfrontiert?

Immer, wenn Leute Flüchtling oder Ausländer hören, dann denken sie an Negatives und, dass man auf Staatskosten lebt. Durch meine Ausbildungsstelle kann ich meine Miete und Lebenskosten selbst finanzieren. Ein Flüchtling zu sein, heißt auch: Kraft zu haben, weiter ans Leben zu glauben. Ich werde oft im Alltag von Fremden beleidigt, obwohl sie mich gar nicht kennen. Es ist schon fast normal für mich.

Gibt es Wünsche für die Zukunft?

Eigentlich wollte ich in eine Großstadt, aber mittlerweile finde ich Sigmaringen sehr lebenswert. Ich habe damals bei meiner Ankunft durch das Haus Nazareth so viel Unterstützung erfahren, dass ich einfach nur dankbar bin, hier zu sein und eine Ausbildung absolvieren zu können. Ich möchte auf jeden Fall in dem Pflegeberuf weiterarbeiten.

Vermisst du die afrikanische Kultur?

Ich koche jeden Tag für mich und dann meist afrikanische Küche. So hole mich mir ein bisschen Afrika nach Hause. Auf die schwäbische Butterbrezel möchte ich allerdings nicht mehr verzichten. Die mag ich sehr gerne!