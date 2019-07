Auf der Kreuzung kracht es

Ein Gesamtsachschaden von rund 3500 Euro an zwei Fahrzeugen ist am Dienstag gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Binger Straße/Riedlinger Straße entstanden. Ein 63-jähriger Toyota-Fahrer wollte von der Straße „Am Riedbaum“ kommend nach rechts in die Binger Straße einbiegen. An der Kreuzung fuhr er auf eine vor ihm stehende 49-jährige Opel-Fahrerin auf, da er nach eigenen Angaben bereits nach links in die Binger Straße schaute und den Opel übersehen hatte. Die zwei Autoinsassen wurden nicht verletzt.