Auf dem Sigmaringer Marktplatz wird der Mini-Weltmeister ermittelt

Noch bevor die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland beginnt, wird in Sigmaringen schon eine Mannschaft als Weltmeister gefeiert. Die „Schwäbische Zeitung“ veranstaltet am Mittwoch, 6. Juni, die zweite Sigmaringer Mini-WM für Kinder, die im Jahr 2006 oder später geboren sind.

Die Idee ist ebenso einfach wie erfolgversprechend: Zehn Mannschaften werden zehn Nationen zugeordnet, die in einem Fußballturnier auf dem Marktplatz in Sigmaringen gegeneinander antreten. Alle, die es kaum noch erwarten können, dass die WM endlich losgeht, können so schon einmal einen Tag WM-Luft schnuppern. Die Kinder als Akteure auf dem Spielfeld, ihre Freunde und Verwandten als Fans hinter der Bande.

Mitmachen können Jungen und Mädchen aber auch klassen- und sportvereinsübergreifend. „Wenn sich eine Gruppe befreundeter Kinder von unterschiedlichen Schulen anmelden möchte, ist das sehr erwünscht und überhaupt kein Problem“, sagt der Verlagsleiter der „Schwäbischen Zeitung“, Matthias Eisele.

Eine Mannschaft hat fünf Spieler

Fünf Spieler sollte jede Mannschaft aufs Feld schicken, zwei Ersatzspieler sollten außerdem dabei sein. Als Trainer und Mannschaftsverantwortlicher dürfen Lehrer, Vereinstrainer, Mamas, Papas oder ältere Geschwister dabei sein. Einziges Kriterium: Volljährig sollte er sein und das Einverständnis der Eltern der teilnehmenden Kinder haben.

Der Marktplatz verwandelt sich von 13 bis 19 Uhr in ein WM-Stadion. Die SZ hat sich ein zehnmal 15 Meter großes Spielfeld ausgeliehen. Es ist mit Banden und Netzen ausgestattet, damit die Zuschauer sich in unmittelbarer Nähe des Spielfelds aufhalten und ihre Mannschaft anfeuern können. Zur richtigen WM-Atmos-phäre gehören auch Trikots für die teilnehmenden Kinder, die kostenlos gestellt werden. Am Ende gibt es Medaillen für die Sieger.

Matthias Eisele rät Interessierten, nicht zu lange mit der Bewerbung zu warten. „Zehn Plätze können schneller weg sein, als man denkt.“