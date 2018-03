Auf dem Schaukelweg sind Ostereier versteckt

Die Tourist-Info Sigmaringen bietet zusammen mit dem „Bootshaus Café Restaurant“ am Ostermontag, 2. April, eine Osteraktion – nicht nur für Kinder – an. Auf dem Schaukelweg sind „Ostereier“ mit Fragen versteckt. Diese gilt es zu finden, die richtigen Lösungen zu erraten und auf einem Quizbogen einzutragen.

Wer den Bogen mit dem richtigen Lösungswort bis 19 Uhr im Bootshaus abgibt, bekommt als Belohnung ein kleines Eis. Unter allen abgegebenen Quizbögen mit dem richtigen Lösungswort wird ein Überraschungspaket von den Stadtwerken Sigmaringen verlost. Die Rätselbögen werden ab Mitte März im Bürgerbüro, im Service Center der Stadtwerke, in der Tourist-Info sowie bei Spielwaren Ziegler in der Schwabstraße 1 ausliegen, sowie am Ostermontag von 13 Uhr bis 16 Uhr an der Hängebrücke am Festplatz hinter der Stadthalle ausgegeben.