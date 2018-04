Auf dem Bogenplatz tummeln sich 28 Gummi-Tiere

Wenn Thomas Kleineidam den Bogen anlegt, wird er ganz ruhig und konzentriert, manchmal meditiert er zur Vorbereitung. Kleinste Bewegungen könnten dazu führen, dass der Pfeil sein Ziel verfehlt. Das Ziel, das ist im Idealfall ein kleiner gelber Kreis in der Mitte der 50 Meter entfernten Ringscheibe. Kleineidam schießt so schnell, dass man Mühe hat, den Pfeil auf seiner Flugbahn zu beobachten. 230 Stundenkilometer schnell fliegt dieser.

Thomas Kleineidam ist Bogenschütze beim Schützenverein Laiz und seit Februar Abteilungsleiter der Bogen-Abteilung, der 39 Mitglieder angehören. Der SV verfügt über rund 110 Mitglieder, außer der Bogenabteilung gibt es noch die Ballistiker. Die Bogenabteilung verwaltet und finanziert sich selbst, hat auch einen eigenen Trainer. Die Bogenschützen üben im Winter in der Laizer Festhalle, im Sommer sind sie auf dem Bogenplatz beim Areal Wolfsgurgel anzutreffen, den man erreicht, wenn man der Jungnauer Straße, die links von der Brauerei Zollerhof den Berg hoch führt, folgt. Mehrmals pro Woche treffen sich die Schützen dort zum Üben, auch Neueinsteiger und Interessierte sind willkommen.

Auf dem Bogenplatz trifft man auf Bären, Rehe oder Wildschweine – keine echten, natürlich. Sie sind Ziele beim sogenannten 3-D-Schießen. Bis zu 28 Tiere aus Kunststoff werden auf dem Bogenplatz und im Wald aufgestellt, um möglichst echte Jagdbedingungen zu simulieren. In Deutschland und größten Teilen Europas ist die Jagd auf echte Tiere mit Pfeil und Bogen verboten, anders als beispielsweise in Kanada. Thomas Kleineidam zeigt eine messerscharfe Pfeilspitze, die dort zu Jagdzwecken eingesetzt werden darf. Er plädiert für den Gebrauch von Pfeil und Bogen als Sportgerät und sagt ausdrücklich: „Wir benutzen ihn nicht als Waffe“. „Es ist auch nicht unser Ziel, jene Gruppen anzusprechen, die damit Kriegsspiele simulieren wollen“, so Kleineidam. Bis auf Gummitiere und Ringscheiben kommt beim SV Laiz keiner zu Schaden. Manche Ringscheiben sind nur rund 20 Zentimeter groß, andere um einiges größer, stehen aber etwa 50 Meter entfernt von der Schusslinie. Immer wieder unterbrechen die Schützen um ihre Pfeile einzusammeln. Währenddessen darf kein Schütze einen Pfeil an die Sehne legen. Kurzzeitig müssen die Schützen ihren Sport unterbrechen, es regnet und die Bögen sollen nicht nass werden. Die Bogenschützen wollen gern einen Unterstand bauen, damit sie wetterunabhängig schießen können. „Wir hoffen auf die Baugenehmigung“, sagt Kleineidam.

Recurve- und Compound-Bögen

Anders als in vielen Hollywood-Filmen gezeigt, schießen die Laizer Schützen nicht mit einem Langbogen, sondern mit einem sogenannten Recurvebogen, der an den Enden geschwungen ist, oder mit sogenannten Compound-Bögen, die meist aus Carbon sind und bei denen die Haltekraft über Umlenkrollen wie bei einem Flaschenzug verringert wird. Es benötigt mehr Kraft, als man denkt, die Sehne zu spannen. Zweimal ist Thomas Kleineidam bereits ein Kabel gerissen, einmal 1982, dabei verletzte ihn eine an der Sehne befindliche Metallöse am Arm, die Narbe sieht man noch heute.

„Wir arbeiten in Laiz nicht auf Meisterschaften hin“, sagt Kleineidam bescheiden, „es geht uns um Spaß in der freien Natur“. Dabei ist er selbst schon bei der Deutschen Meisterschaft angetreten. Seit 1982 ist Kleineidam mit Pfeil und Bogen vertraut. In seiner Heimat Regensburg hat er sogar einen Verein gegründet, der heute noch existiert. Beim Schießen geht es den Vereinsmitgliedern um „Körperdisziplin, Konzentration, Natur und das Miteinander“, erklärt Kleineidam. Bekannt ist das Herbst/Winterturnier des Vereins. „Da kommen die Leute auch aus 150 oder 200 Kilometer Entfernung“, sagt Kleineidam. Beim letzten Mal waren es 168 Teilnehmer.