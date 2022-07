Auf das Neun-Euro-Ticket folgt ein Paukenschlag

Die Bus- und Bahnkunden im Kreis Sigmaringen müssen sich auf eine saftige Preiserhöhung einstellen. Schon ab dem 1. Oktober werden die Preise für die Fahrkarten um durchschnittlich 6,3 Prozent erhöht, wie der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Naldo in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ ankündigt.

Fahrt von Sigmaringen nach Bad Saulgau kostet mehr als zehn Euro

Wer einmal zwischen den beiden „Hauptstädten“ im Kreis Sigmaringen pendeln möchte, muss für die Hin- und Rückfahrt künftig 10,20 Euro zahlen. Im Vergleich zum bisherigen Tarif sind das für die Fahrt von Bad Saulgau nach Sigmaringen 70 Cent mehr. Die Fahrt von Sigmaringen nach Tübingen und retour kostet künftig 16,60 Euro (bislang 15,90 Euro).

Wer einen Monat lang von Bad Saulgau nach Sigmaringen pendeln möchte, muss 137,30 Euro investieren (bislang 128,60 Euro). Nach Tübingen kostet die Monatskarte 222,10 Euro (bislang 208,40 Euro). Im Stadtverkehr Sigmaringen kostet der Einzelfahrschein künftig 1,90 Euro (plus zehn Cent).

Bei unseren Kunden besteht eine unglaublich hohe Erwartungshaltung, die jetzt jäh endet. Geschäftsführer Christoph Heneka

Nach dem „9-Euro-Rausch“ macht sich unter den Fahrgästen nun Ernüchterung breit. „Bei unseren Kunden besteht eine unglaublich hohe Erwartungshaltung, die jetzt jäh endet“, sagt Geschäftsführer Christoph Heneka. Das 9-Euro-Ticket und die Nachwirkungen von Corona sind für die Verkehrsunternehmen weniger das Problem, die Einnahmeausfälle wurden ihnen ausgeglichen.

Defizit hätte eine Erhöhung um 16 Prozent erforderlich gemacht

Naldo-Geschäftsführer Christoph Heneka beziffert das vornehmlich durch steigende Dieselpreise angehäufte Finanzloch im Verkehrsverbund auf rund zehn Millionen Euro. Um die höheren Kosten durch höhere Fahrpreise abdecken zu können, hätten die Fahrpreise um etwa 16 Prozent erhöht werden müssen, so der Geschäftsführer. Den Verkehrsmanagern war jedoch klar, dass diese Preiserhöhung am Markt nicht durchzusetzen ist. Die Landkreise stützen den Verbund deshalb mit zusätzlich rund vier Millionen Euro und die Verkehrsunternehmen stellen ihre Forderungen teilweise zurück.

Busunternehmen droht der wirtschaftliche Kollaps

Da das Land eine von den Busunternehmen geforderte Dieselhilfe ablehnte, sei „Druck auf dem Kessel“, wie es Geschäftsführer Heneka formuliert. Im Land gehen die ersten Busunternehmen in die Insolvenz. In Gesprächen mit dem Naldo sei deutlich geworden, dass die hiesigen Unternehmen mit der Preiserhöhung nicht bis zum neuen Jahr warten könnten. Deshalb beschloss der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds in seiner Sitzung am Dienstag, die sonst zum Jahreswechsel übliche Tariferhöhung, um drei Monate vorzuziehen.

Der Kreistag des Landkreises Sigmaringen muss dem Paket noch zustimmen, in den Vorberatungen signalisierten die Kreisräte ihr Einverständnis. Der Naldo mit Sitz in Hechingen ist der flächenmäßig größte Verkehrsverbund Baden-Württembergs und umfasst neben dem Kreis Sigmaringen den Zollernalbkreis sowie die Landkreise Reutlingen und Tübingen.