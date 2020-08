Audifahrer touchiert betrunken ein Verkehrsschild

Einen Autofahrer, der offensichtlich zu viel Alkohol getrunken hatte, hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten müssen. Zuvor hatte der 61 Jahre alte Audifahrer in der Hornsteiner Straße in Sigmaringen ein Straßenschild touchiert. Als Zeugen den Vorfall der Polizei meldeten, besuchte diese den Halter des Wagens zuhause. Schnell stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Der 61-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und in Folge mit einer Strafanzeige rechnen.