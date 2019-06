Audifahrer kracht beim Überholen in die Leitplanke

Rund 75 000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Sigmaringer Nollhofstraße ereignet hat. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer war laut Polizei in Richtung Krankenhaus unterwegs und überholte in der dortigen Steigung auf regennasser Fahrbahn ein anderes Auto. Nach dem Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen beschleunigte er in einer Rechtskurve vermutlich zu stark. Das Heck seines Sportwagens brach daraufhin aus. Das Auto fuhr anschließend unter der Leitplanke hindurch eine etwa fünf Meter hohe Böschung hinunter. Der 33-Jährige Fahrer blieb trotz allem unverletzt.