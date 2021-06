Audi kracht heftig auf BMW

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag um 20.25 Uhr auf der Binger Straße in Sigmaringen gekommen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilt, fuhr ein 29-jähriger Audifahrer einer 41-Jährigen in ihrem VW auf. Der Aufprall war derart heftig, dass in dem Audi die Airbags auslösten. Beide Fahrer erlitten nach bisherigem Kenntnisstand nur leichtere Verletzungen. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Es entstand an beiden Autos 16 000 Euro Schaden.