Auch im Jubiläumsjahr: Jugendförderung ganz vorne

Am 14. April trafen sich Vorstand und Mitglieder des Golfclubs Sigmaringen im Restaurant Paultertal zur diesjährigen Mitgliederversammlung. Auch in diesem Jahr unter dem Einfluss der Pandemie, mit weniger Teilnehmern als sonst.

Präsident W. Wurster begrüßte und führte auch durch die Tagesordnung. Im Bericht aller Vortragenden spielten Pandemie und Wetterkapriolen des letzten Jahres eine erhebliche Rolle. Konnte der Spiel- und Turnierbetrieb erst spät im Frühsommer aufgenommen werden, so fielen noch zahlreiche Termine den sintflutartigen Regenfällen zum Opfer. Ein Drittel der geplanten Turniere musste ausfallen. Auch die Verbandsrundenspiele der Mannschaften wurden teilweise auf einen einzigen Spieltag gerafft. Fast alle Mannschaften der Damen und Herren des Golfclubs erzielten achtbare Ergebnisse: Die Herren AK50/1 belegten in einer kompletten Runde den ersten Platz ihrer Gruppe. Beim Aufstiegsturnier gelang es aber leider nicht, den Aufstieg perfekt zu machen. Die Herren AK65 konnten personell dezimiert in der 1. Liga den Abstieg nicht verhindern.

In den Berichten von Präsident, Schatzmeisterin und Jugendbeauftragtem wurde klar, dass die Jugendarbeit im Golfclub einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Im Landesfinale in Mannheim-Viernheim belegte die Jugendmannschaft einen hervorragenden 8. Platz, auch wurden wieder ein Jugendcamp und mehrere Sponsorenturniere ausgerichtet. Im Haushaltsplan für 2022 wurde das Budget noch einmal um ein Drittel aufgestockt. Neben dem Trainings- und Spielbetrieb mit zahlreichen Jugendturnieren sind dieses Jahr auch drei Jugendcamps fest eingeplant.

Die vorgelegten Kassenprüfungsberichte ergaben keine Beanstandungen. Ein Teil des Vorstandes stand zur Neu- oder Wiederwahl: in ihren Ämtern bestätigt wurden als Vizepräsident Dr. H. Hug, als Sportkoordinator M. Lupp, als Schriftführerin R. Fecht, als Beisitzerin B. Maag und als Beisitzer D. Ziehler. In die Funktion eines Beisitzers neu gewählt wurde W. Frittmann.

Im Ausblick auf 2022 stehen zum einen das 30-jährige Clubjubiläum mit entsprechenden Feiern an, allen voran das Jubiläumsturnier am 25.Juni. Die massiv gestiegenen Energiepreise, die erfolgte Erneuerung des Maschinenparks und der Heizung im Clubhaus schlägt mit erheblichen Mehrkosten für die Betreiber zu Buche. Präsident Wurster schloss die Versammlung in der Hoffnung auf eine „normale“ Golfsaison.