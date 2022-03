Auch Fehler führen zum Ziel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei langen Jahren Coronapause war es endlich wieder soweit: Es kamen Studienbotschafter des Landes Baden-Württemberg ans Lize, um die Schüler der Kursstufe über Studienmöglichkeiten zu informieren. Die Veranstaltung fand im Rahmen der von Bogy-Lehrerin Christina Pollpeter-Langenheinecke organisierten Berufs- und Studienorientierung statt.

„G’scheit studiert“ - aber wie? Diese Frage und viele weitere versuchten die fünf Studenten in ihrem dreiviertelstündigen Vortrag und der anschließenden Gruppenphase zu beantworten. Dabei ging es aber nicht um die Vermittlung trockener Fakten rund um Fachrichtungen und Universitäten. Ehrlich und authentisch schilderten die Studenten von ihren teilweise verschlungenen Wegen zum Traumstudium. Damit schafften sie es, ganz nahe an die Schüler zu rücken und wurden mit besonderer Aufmerksamkeit ihres Publikums belohnt. Der direkte Austausch zwischen Student und Schüler sei zwar ebenso informativ, aber deutlich motivierender als jede Broschüre oder Internetseite: „Ich sah dort junge Menschen, die Fehler gemacht haben, es aber dennoch geschafft haben, dahin zu gelangen, wo sie es sich gewünscht haben“, so fasst Alexander Neidenbach seine Erfahrungen mit den Studienbotschaftern zusammen. „Besonders interessant waren für mich tatsächlich vor allem die falschen Entscheidungen der Botschafter. Die Lebenserfahrung anderer kann ich für mich und meinen Weg nutzen.“

Wichtig ist, so das Fazit der Veranstaltung, dass die Schüler frühzeitig versuchen, ihre Interessen zu erkunden - zum Beispiel über Praktika in den Ferien - und sich genau zu informieren, um böse Überraschungen zu vermeiden. Die Reaktion der Schüler war durchweg positiv, allein eine größere Bandbreite an Fachrichtungen der Studienbotschafter wäre aus Sicht der kommenden Abiturienten wünschenswert gewesen.

Neben der Hochschule Albstadt-Sigmaringen (IT-Security, Betriebswirtschaft) konnten die Schüler auch Einblick in das Lehramtsstudium ihrer Politiklehrer werfen (Uni Konstanz). Darüber hinaus schickten auch die Hochschule Rottenburg (Bildungswissenschaft), die Universität Ulm (Wirtschaftswissenschaft), die Hochschule Biberach (Energiewirtschaft) und die Hochschule für Technik aus Stuttgart (Geoinformatik) ihre Studienbotschafter, um ihre Studiengänge vorzustellen.