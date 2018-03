Auch die Provinz kann Underground

In der Provinz war nie etwas los, die legendären Konzerte der 1960er- und 70er-Jahre haben weit weg in den Großstädten stattgefunden, und über ein bisschen Pfadfinderei und Blasmusik hinaus gab es für Jugendliche im Südwesten, äh, nichts? Pustekuchen! Dass es ganz anders war und es bereits damals in der Region musikalisch gebrummt hat, zeigt der Musikjournalist Christoph Wagner in seinem Buch „Träume aus dem Untergrund: Als Beatfans, Hippies und Folkfreaks Baden-Württemberg aufmischten“. Am Freitag nimmt er sein Publikum im Alten Schlachthof in Sigmaringen mit auf eine Reise in die Geschichte der südwestdeutschen Popmusik. Begleitet wird sein Multimediavortrag mit Musik von Underground-Legende Thommy Balluff.

Christoph Wagner kommt aus einer musikalischen Familie, wie er sagt. 1956 in Balingen geboren, lernt er als Kind Blockflöte, Klavier, Oboe. „Aber so richtig fasziniert hat mich das nicht.“ Mit 14 Jahren wird er Pop-Fan. Er macht Ferienjobs und kauft sich von dem Geld nach und nach ein Schlagzeug zusammen. „Ich habe in verschiedenen Bands gespielt“, sagt er, mit der Rockgruppe Lustpfropf ist Wagner 1974 sogar als Vorgruppe für Freddie Mercury mit Queen angefragt. Doch das Konzert in Singen kommt nicht zustande – nur eine von etlichen interessanten und unterhaltsamen Episoden im Buch.

Egal ob Beat, Jazz, Rock, Folk oder Blues: Noch in der tiefsten Provinz gibt es damals im Südwesten Clubs und Jugendhäuser, wo Bands wie Guru Guru, Eulenspygel, Nine Days Wonder oder Kraan auftreten. Selbst Black Sabbath absolvieren ihre erste Deutschland-Tour 1969 nicht durch die Großstädte der Republik, sondern durch die schwäbische Provinz – Göppingen, Schorndorf und Schwäbisch Hall heißen die Stationen. Diesem Aspekt der Zeitgeschichte verschafft Christoph Wagner in seinem Buch Aufmerksamkeit. Bereits 2013 hat er „Klang der Revolte“ veröffentlicht, eine bundesweite Geschichte der Underground-Musik in den laut Wagner „magischen Jahren“ von 1967 bis 1973. Sie behandelt die mit dem Jugendprotest der 1968er einhergehende neue Form der Musik, die eine radikale Abkehr von der biederen Nachkriegsunterhaltung markiert. „Für dieses Buch habe ich bereits in unserer Region recherchiert“, sagt Wagner. Dabei sei er auf einige interessante Phänomene gestoßen: „Einiges davon habe ich gewusst, aber auch Neues dazugelernt.“ Sich also auch regionalgeschichtlich mit dem Thema zu befassen, erscheint ihm da nur folgerichtig.

Bestandsaufnahme statt Nostalgie

Christoph Wagner verlässt die Region Anfang der 1990er-Jahre in Richtung England, der Liebe wegen. Ein bisschen ironisch sei das schon gewesen, sagt er: „Wir hatten immer eine Wut auf die, die nach Berlin oder München verschwunden sind, voller Verachtung für die Provinz“, sagt er. „Die haben uns ja dann hier gefehlt.“ Diesen Drang, die Gegend zu verlassen, habe er nie gehabt. „Das war mir zu einfach. Man muss schon vor Ort etwas machen.“ Die Vergangenheit verklären möchte er aber auf keinen Fall. „Ich sehe heute auch einiges kritisch“, sagt er. „Vieles war unausgegoren und naiv.“ Ihm gehe es daher auch nicht um Nostalgie, „sondern um eine solide historische Bestandsaufnahme“. Etliche seien auch abgestürzt, viele an Drogen, an einer Überdosis Heroin gestorben, „auch in meinem Bekanntenkreis“.

In seinem Multimedia-Vortrag wird Christoph Wagner viele Bilder zeigen. Er greift das Jahr 1968 auf und will die Musik „als subkulturelle Oppositionshaltung in der Provinz thematisieren“. Er lässt die Geschichte der populären Musik und ihrer Macher im „wilden Süden“ wieder lebendig werden. Untermalt wird das Ganze von Livemusik, für die Thommy Balluff auf Synthesizer, Keyboard und E-Piano sorgt. Der Stuttgarter Musiker ist eine der prägenden Gestalten der südwestdeutschen Undergroundszene seit den 1960er-Jahren. Mit seiner Gruppe exmagma ist er auch auf dem Cover des Buches zu sehen.