Astrazeneca-Impfstopp: Kreisimpfzentrum Hohentengen sagt 2900 Termine ab

Nach Informationen des Landratsamts Sigmaringen blieb die 7-Tages-Inzidenz für den Kreis Sigmaringen auch am Dienstag mit der Wert 100,1 knapp über der kritischen 100er-Marke. Am Montag hatten Gesundheitsamt und Sozialministerium einvernehmlich beschlossen, für den Kreis Sigmaringen keine strengeren Hygieneregeln einzuführen, obwohl die aktuell geltende Corona-Verordnung dies bei einem Überschreiten der 100er-Inzidenz-Marke für drei aufeinanderfolgende Tage vorsieht. Begründet hatte Landratsamtssprecher Kolbeck die Entscheidung mit dem Umstand, dass sich das Infektionsgeschehen in der Kreisstadt zum überwiegenden Teil auf die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge Fürstenhof eingrenzen lasse. 21 der 58 Corona-Infektionen in der Kreisstadt Sigmaringen beträfen demnach Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung, teilte das Landratsamt auf Anfrage mit.