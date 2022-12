Artistik, Glamour und Glanz auf Kufen

Der bekannteste und beliebteste Ballettklassiker Nussknacker von P. I. Tschaikowsky ist von der Firma agenda production in einer „on Ice“-Anpassung neu inszeniert worden. Mit einer Mischung aus Eistanz und Zirkusartistik nimmt „Nussknacker on Ice“ das Publikum in der Stadthalle Balingen am Donnerstag, 5. Januar 2023, um 19.30 Uhr auf eine zauberhafte Reise in ein traumhaftes Weihnachtsmärchen, verspricht der Veranstalter in seiner Vorschau. Mehr als 300 prachtvolle Kostüme, faszinierende Requisiten, ein bezauberndes Bühnenbild und spektakuläres Lichtdesign erschaffen laut Mitteilung eine großartige Ice-Show und ein großes Zirkuserlebnis.

Zum Inhalt: Marie ist in freudiger Erwartung des Weihnachtsabends. Unter vielen anderen Geschenken erhält sie vom alten, geheimnisumwitterten Onkel Drosselmeier nebst einer tanzenden, mechanischen Figur auch einen Nussknacker, der Maries kindliche Phantasie ganz besonders anspricht. Beglückt schläft sie mit dem Nussknacker im Arm unter dem Weihnachtsbaum ein. Sie hat einen seltsamen Traum. Onkel Drosselmeier lässt den Christbaum ins Unendliche wachsen, der Nussknacker wird lebendig ...

Karten zum Preis von 31,50 bis 39,50 Euro, ermäßigt von acht bis 15,80 Euro, sowie Familienkarten sind erhältlich bei der Stadthalle Balingen, Telefon 07433/9008-420, auf der Homepage www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen.