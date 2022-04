Artenvielfalt statt Garteneinfalt

Durch die Gestaltung seines Gartens nimmt jeder Gartenbesitzer Einfluss auf dessen Funktion als Lebensraum. Bis zu 2500 Tierarten und 1000 Wildpflanzen können in einem naturnah gestalteten Garten vorkommen. Gemeinsam sind der Naturparkverein Obere Donau und das Naturschutzzentrum Obere Donau in diesem Jahr auf der Suche nach dem schönsten Naturgarten innerhalb des Naturparks.

Naturnahe Gärten zeichnen sich dadurch aus, dass neben menschlichen Nutzungsansprüchen in besonderem Maß Aspekte des Natur- und Umweltschutzes bei der Gartenbewirtschaftung bedacht werden. Das Nutzen natürlicher Prozesse, die Verwendung heimischer Pflanzen und das Schaffen verschiedener Kleinbiotope können einen vielseitigen Lebensraum entstehen lassen.

Gesucht werden Gärten, die nicht nur für Menschen ein Ort zum Wohlfühlen sind, sondern auch für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. „Wir freuen uns auf spannende Einblicke in verschiedenste Gärten – ob groß oder klein. Dabei muss nicht alles perfekt sein. Auch einzelne Aspekte des naturnahen Gärtnerns können schon viel bewirken“ so Nele Feldmann, Projektkoordinatorin am Naturpark Obere Donau. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist, dass im Garten keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, Kunstdünger oder torfhaltige Erde eingesetzt werden und sich dieser innerhalb des Naturparks Obere Donau befindet.

Bewertet werden die Gärten durch eine Jury mit Vertretern von Naturpark und Naturschutzzentrum sowie Gartenexperte Carsten Weber, bekannt aus der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“. Für die drei bestbewerteten Gärten winken Preise: 1. Platz Gutschein Schwegler Natur über 200 Euro, 2. Platz Gutschein Syringa Kräutergärtnerei über 100 Euro und 3. Platz Gutschein vom Haus der Natur über 50 Euro. Die Stadt Meßkirch lobt zusätzlich für die beste Bewerbung aus dem Stadtgebiet und den Ortsteilen einen Sonderpreis in Form eines 50 Euro-Gutscheines von Blumenland Halmer aus.

Das Bewerbungsformular für die Teilnahme am Wettbewerb ist ab sofort am Haus der Natur erhältlich und online unter www.naturpark-obere-donau.de abrufbar. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juni.