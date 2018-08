Die Mitglieder der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Kreis Sigmaringen haben sich im Haus Bethlehem (vormals Konivkt) in Sigmaringen getroffen. Hier wurden erste Schritte geplant, um die Arbeit der Liga zur regionalisieren. Für den Oktober haben die Mitglieder eine Themenwoche vorgesehen, die sich mit dem Thema „Armut“ befassen soll und dafür die Augen öffnen will, dass es auch im ländlichen Raum Not und Armut gibt.

Allerdings ist Armut nicht das einzige Themenfeld, mit dem Sich die Liga befasst. Im Blick sind alle sozialen und gesellschaftlichen Probleme, die im Kreis Sigmaringen genauso vorhanden sind wie in Großstädten oder Ballungsräumen. Mit der Arbeit der Liga ist auch eine Botschaft an die Politik verbunden, den Dingen nicht einfach ihren Lauf zu lassen, sondern lenkend einzugreifen und nicht nur die Kostenfrage im Blick zu haben.

Am Treffen teilgenommen haben die Vorsitzenden der Sozialverbände für den Kreis. Den derzeitigen Vorsitz der Liga hat der Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes, Gerd Will. Ferner waren zugegen: Gerhard Hoffmann vom Diakonischen Werk in Pfullendorf, Hans Günther Knör vom Therapiezentrum in Talheim für den Paritätischen Wohlfahrtsverband, Diana Schrade-Geckeler, Geschäftsführerin der Diakonischen Bezirksstelle Balingen (für einen Teil der evangelischen Kirche im Kreis), Cornelia Wanner von der Diakonie Mariaberg, Karl-Arthur Unger von der Caritas Kreis Sigmaringen (Erzdiözese Freiburg), Peter Grundler, Caritas (Erzdiöszese Rottenburg-Stuttgart) sowie Peter Hartmann, stellvertretender Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

Phänomen Armut ist schwer greifbar

„Die vermeintlich heile Welt gibt es nicht. Wir haben hier alle Probleme, wie sie auch in der Stadt auftauchen“, sagte Peter Grundler. Das Phänomen der Armut sei zunächst schwer greifbar aber die sozialen Einrichtungen könnten eine Entwicklung hin zur Armut beobachten. Es gebe arbeitende Menschen, die wegen ihres geringen Lohns trotzdem auf Unterstützung angewiesen seien. Um den gesllschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten müsse man die Probleme benennen und angehen. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist auch bezahlbarer Wohnraum bei Mietwohnungen, den auch hier steigen die Preise.

Kinder können in einen Armutskreislauf gelangen

Diana Schrade-Geckeler wies auf die zunehmenden Fälle von Altersarmut hin. Viele Menschen, die nur eine kleine Rente beziehen, seien inzwischen auf Grundsicherung angewiesen. Dabei gebe es vermutlich auch eine hohe Dunkelziffer, da die Leute sich schämen, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen. Dazu lieferte Karl-Arthur Unger ein Beispiel: Zu ihm sei eine älter Dame gekommen und habe nach Arbeit gefragt. Sie erledige zur Aufstockung ihrer Rente bereits Putzarbeiten, komme aber immer noch nicht mit dem wenigen Geld aus. „Das geht vielleicht, wenn man halbwegs rüstig ist, was aber passiert, wenn ma nicht mehr kann?“, stellte Unger in den Raum.

Grundler verwies auch auf Kinder, die nicht die notwendige Förderung erhalten und so aus der prekären Situation ihres Elternhauses in einen Armutskreislauf geraten. „Was entsteht der Gesellschaft auch für ein Verlust, wenn soviel Potenzial und Talent verpuffen“ gab Hans Günther Knör zu bedenken und Gerhard Hoffmann sagte, man solle Arbeit und nicht Arbeitslosigkeit finanzieren. Die Frage dürfe nicht lauten „Was kostet das?“ sonder müsse heißen „Was brauchen diese Menschen?“ erklärte Grundler.