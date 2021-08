Arbeitskreis bietet Verkehrssicherheitstraining für Senioren an

Anmeldung und Termine:

Am 24. August, 21. und 28. September, 12. und 19. Oktober sowie am 2. und 16. November finden die Tagesseminare für „mobile Senioren“ in Sigmaringen statt. Verkehrssicherheitsaspekte werden in Theorie und Praxis durch die jeweiligen Partner vermittelt. Weitere Termine sind je nach Nachfrage möglich. Pro Aktionstag ist die Teilnehmerzahl auf zwölf Personen begrenzt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten am Ende eine Teilnahmebescheinigung. Die Teilnahme ist kostenlos. Am Veranstaltungstag gibt es für die Teilnehmer, Kaffee, Kaltgetränke und Butterbrezeln. Die Seminare gehen von 8 bis circa 17 Uhr. Voraussetztung für die Teilnahme ist ein eigenes Auto und die entsprechende Fahrerlaubnis dafür.

Anmeldung von Montag bis Freitag von 9 bis 12 bei der Polizei Sigmaringen (Frau Alice Alf) unter der Nummer 07571/104255 oder rund um die Uhr per Mail an Alice.Alf@polizei.bwl.de – dabei Name, Vorname, Adresse, Alter und telefonische Erreichbarkeit nennen. (sz)