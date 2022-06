Arbeiten mit Kindern als Tagesmutter oder Tagesvater

Die Koordinierungsstelle für Tageseltern startet in Kooperation mit dem Landkreis Sigmaringen einen Qualifizierungskurs für Tagesmütter und -väter am Donnerstag, 13. Oktober, in Sigmaringen. Die Grundqualifizierung besteht aus einem tätigkeitsvorbereitenden und einem tätigkeitsbegleitenden Teil. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Bewerbungsende ist Mittwoch, 27. Juli.

Wenn Sie Freude am Umgang mit Kindern, zeitliche Ressourcen und räumlichen Möglichkeiten haben, erfüllen Sie wesentliche Voraussetzungen für die Arbeit in Kindertagespflege. Als Tagesmutter oder Tagesvater arbeiten Sie selbstständig und setzen ihr eigenes pädagogisches Konzept um. Im Qualifizierungskurs sind der Aufbau Ihrer Kindertagespflegestelle, Recht und Finanzen, Entwicklung des eigenen Konzeptes und die pädagogische Alltagsgestaltung grundlegende Themenbereiche.

Viele Eltern suchen nach einer qualifizierten Betreuung für ihre Kinder und sehen die individuelle, familiäre Betreuung ihrer Kleinsten bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater als gute Alternative zu Einrichtungen. Eltern haben die Möglichkeit sich bis zum Kindesalter von drei Jahren explizit für diese Betreuungsform zu entscheiden. Der Eigenanteil an den Betreuungskosten in Kindertagespflege für unter Dreijährige fällt für viele Eltern sehr gering aus. Sie erhalten als Kindertagespflegeperson das Betreuungsgeld vom Landkreis Sigmaringen. Individuelle Beratung und Unterstützung bei Ihrer Arbeit als Kindertagespflegeperson werden Ihnen von der Koordinierungsstelle für Kindertagespflegepersonen angeboten.

Anmeldung bei Marlies Hanschke von der Koordinierungsstelle für Tageseltern, Telefon 07571/7479510, E-Mail m.hanschke@fbz-sigmaringen.de