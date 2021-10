Arbeiten an der Donaubrücke in Sigmaringen nähern sich dem Ende

„Es ist nicht selbstverständlich, dass solch ein Bauprojekt im vorgesehenen Zeitplan umgesetzt wird und wir die Gesamtmaßnahme pünktlich abschließen können. Damit ist eine der wichtigsten Straßenverbindungen im Bezirk bald wieder vollständig befahrbar“, sagt Regierungspräsident Klaus Tappeser laut einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen über das Voranschreiten der Brückenarbeiten an der B 313 bei Sigmaringen. Gemeinsam mit den Bürgermeistern der umliegenden Orte Sigmaringen, Inzigkofen und Sigmaringendorf hat er die Brückenbaustelle besichtigt.

Alle zeigten sich zufrieden mit dem Stand der Bauarbeiten. „Vor allem sind wir dankbar, dass das Regierungspräsidium auf unsere Anregungen zu einer alternativen Umleitungsführung reagiert hat,“ sagte Bernd Gombold, Bürgermeister von Inzigkofen. Philip Schwaiger, Bürgermeister von Sigmaringendorf und Marcus Ehm, Bürgermeister von Sigmaringen, schlossen sich ihm an: „Die befürchteten Probleme mit dem Umleitungsverkehr konnten größtenteils verhindert werden.“

Rainer Hölz, Leiter der Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen im Regierungspräsidium, berichtete, dass das Regierungspräsidium Tübingen etwa 1620 Brücken auf Bundes- und Landesstraßen im Regierungsbezirk überprüft: Die Hauptprüfung findet alle sechs Jahre statt, dazwischen gibt es jeweils eine einfache Prüfung, ebenfalls alle sechs Jahre. Bei dieser Hauptprüfung hatten die Mitarbeiter vor zwei Jahren eine Verschlechterung der Brücke an der B 313 festgestellt.

Bis zum Abschluss der Arbeiten Ende November 2021 müssen auf dem Fahrstreifen Richtung Krauchenwies noch die Asphaltschichten eingebaut, die Schutzeinrichtungen installiert, die Entwässerungseinrichtungen vervollständigt und Betonschäden an der Unterseite beseitigt werden. Einige Arbeitsschritte erfolgen unter der Brücke. „Wir sind weiter am Arbeiten, auch wenn man uns auf den ersten Blick nicht sieht“, so der zuständige Referatsleiter Kristian Siebert. Der Verkehr wird bis dahin für beide Fahrtrichtungen einspurig geführt. Die Kosten für die Instandsetzung der Brücke belaufen sich auf etwa 1,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.