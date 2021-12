AOK-Geschäftsführer Roland Beierl geht in den Ruhestand

Nach 26 Jahren als Geschäftsführer der AOK Bodensee-Oberschwaben beendet Roland Beierl (61) seine berufliche Laufbahn zum Jahresende. Fast 42 Jahre war der aus Meßkirch stammende Beierl im Dienst der AOK Baden-Württemberg tätig. „Es hat mir immer große Freude bereitet, mich in dieser langen Zeit für die Gesundheit der Menschen in der Region einzusetzen und das Gesundheitswesen vor Ort mitzugestalten“, wird der scheidende AOK-Geschäftsführer in einer Pressemitteilung zitiert.

Neben Qualität und Effizienz waren für ihn die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung, Solidarität, Gerechtigkeit und sozialer Ausgleich die Grundpfeiler der AOK und seines beruflichen Handelns. „Ich schaue mit einem stolzen Blick zurück auf das Erreichte und wünsche meinem Nachfolger Markus Packmohr für seine kommenden Aufgaben alles Gute“, so Roland Beierl. Ab dem1. Januar wird Markus Packmohr, bisher Bereichsleiter „Vertrieb“ bei der AOK Bayern, die Funktion des Geschäftsführers der AOK Bodensee-Oberschwaben übernehmen.

Mitte 2007 wurden im Raum Oberschwaben die Direktionen Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis zu einer Einheit zusammengefasst. Beierl leitete vor dieser Reform die Sigmaringer AOK und wechselte fortan nach Ravensburg, um den gesamten Bezirk zu verantworten.

Die AOK betreut in den drei Landkreisen rund 232 000 Versicherte. Mit einem Marktanteil von 45 Prozent sieht sie sich als führende Krankenkasse, die sich im Gegensatz zu manchem Wettbewerber nicht aus der Fläche zurückgezogen hat. In ihrem Gebiet unterhält die AOK 17 Kundencenter und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

In seiner letzten Sitzung mit Roland Beierl dankte der AOK-Bezirksrat dem scheidenden Geschäftsführer. Der AOK-Bezirksrat setzt sich aus ehrenamtlichen Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber aus der Region zusammen und vertritt als Gremium der Selbstverwaltung die Interessen aller Beitragszahler. „Die AOK in unserer Region und die Bezirksräte konnten viele Jahre auf Ihre Expertise setzen und wurden stets bestens über die aktuellen sozialpolitischen Themen und die Entwicklungen im Gesundheitswesen informiert“, sagte Vorsitzender Horst Arndt.

Der zweite Vorsitzende Peter Brodmann ergänzte: „Wir haben Roland Beierl als äußerst kompetenten Fachmann im Gesundheitswesen kennengelernt, der nicht nur die sozialpolitischen Themen gut darstellen und kommentieren konnte, sondern auch die vielen oft filigranen und komplizierten Abläufe und Sachverhalte, die die Versicherten und Arbeitgeber im Alltag beschäftigen, detailliert erklären und beantworten konnte.“ Darüber hinaus hob Brodmann die freundliche Art, Bodenständigkeit und hohe Sozialkompetenz Beierls hervor.

Beierl leitete turnusgemäß immer wieder den Bereichsausschuss, der den Rettungsdienst für den Kreis Sigmaringen organisiert.