Anzeichen richtig deuten, bevor es zu spät ist

Von Schwäbische Zeitung

Zwei unbekannte männliche Täter haben am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Straße "Mühlesch" in Langenargen betreten und eine Angestellte im Kassenbereich mit vorgehaltener Pistole zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Als sich kurz darauf eine weitere Angestellte dem Kassenbereich näherte, gaben die beiden maskierten Männer ihr Vorhaben auf und flüchteten aus dem Gebäude.

Von den Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Etwa 180 cm groß, schlank, helle Hautfarbe, trug ...