Anzahl der LEA-Flüchlinge könnte Verpflichtungen des Kreises reduzieren

Mit dem Forderungskatalog der Stadt Sigmaringen gegenüber dem Innenministerium hinsichtlich der Erstaufnahmestelle in der ehemaligen Kaserne beschäftigt sich eine SZ-Serie. In der heutigen letzten Folge geht es um die Forderung, die in der Kaserne untergebrachten Flüchtlinge zu 100 Prozent auf die Aufnahmeverpflichtung der Stadt Sigmaringen und des Landkreises anzurechnen.

Jeder Kreis ist nach einem Schlüssel verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen. Im Fall des Kreises Sigmaringen sind dies 1,3 Prozent der im Land Baden-Württemberg aufgenommenen Flüchtlinge. Baden-Württemberg muss 12,9 Prozent aller in Deutschland ankommenden Flüchtlinge aufnehmen. Dementsprechend gibt es keine feste Zahl, die aufgenommen werden muss, sondern sie richtet sich nach der Zahl der ankommenden Flüchtlinge.

Der Kreis Sigmaringen hat derzeit 360 Flüchtlinge aufgenommen, davon sind 112 in der vorläufigen Unterbringung der Gemeinschaftsunterkunft in Laiz, 90 im Fürstenhof sowie 93 in der Anschlussunterbringung in der Stadt Sigmaringen. Es sind derzeit also knapp 300 Flüchtlinge im Kreis. Wenn in einem Landkreis eine Erstaufnahmeeinrichtung besteht, muss er nur 50 Prozent der nach dem Schlüssel geforderten Flüchtlinge aufnehmen. Die Kommune muss keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Allerdings sind im Kreis die Flüchtlingszahlen stark rückläufig. So kamen seit Juli 2016, also im gesamten zweiten Halbjahr 2016, nur noch 16 Flüchtlinge in den Landkreis, heißt es aus dem Landratsamt

„Das Landratsamt Sigmaringen befürwortet aus den im Forderungskatalog genannten Gründen eine 100 Prozent Anrechnung der Flüchtlinge der Erstaufnahme auf die Aufnahmequote des Landkreises“, sagt die Pressesprecherin des Landratsamtes, Sabine Stark. Sollte das Innenministerium die Forderung der Stadt anerkennen, würde das bedeuten, dass außerhalb der LEA keine weiteren Flüchtlinge im Kreis aufgenommen werden müssen.

Die Stadt Sigmaringen argumentiert, dass durch die LEA die Stadt eine Doppelbelastung erfahre. „Die Stadt Sigmaringen erhält vom Landkreis keine verpflichtenden Zuweisungen in die kommunale Anschlussunterbringung. Die Flüchtlinge, die in Sigmaringen leben, haben sich nach der Anerkennung vielmehr selbst eine Wohnung gesucht, da sie hier bleiben möchten“, erläutert Stark.

Alexandra Freund-Gobs, Sprecherin dees DRK, sieht ihre Hilfseinrichtung von dieser Frage nicht berührt. „Wir können gar keine Langzeitstrategie entwickeln, wir müssen kurzfristig und flexibel reagieren“, sagt sie. Ohnehin habe man auf solche Entscheidungen keinen Einfluss. Bei den ehrenamtlichen Helfern tendiere man überdies eher in Richtung einzelne Patenschaften und wolle sich um die Alltagsbetreuung auf dem Land, nicht in der LEA kümmern. Im Moment gebe es genug zu tun und in die Zukunft könne man nicht blicken, sagt Freund-Gobs.

Der Ombudsmann für die Flüchtlinge, Martin Klawitter, sagt, dass die Arbeit der ehrenamtlichen Helferkreise besonders in der kommunalen Anschlussunterbringung gefordert sei. Hie müsse Integrationsarbeit geleistet werden. In der LEA gebe es ja eine maximale Fluktuation, die sich nicht auf die Anschlussunterbringung beziehe. Ob nun der Landkreis die Flüchtlinge intern anders verteile, sei dabei weniger von Belang.

Karl-Arthur Unger von der Caritas kann sich nicht wirklich vorstellen, dass der Forderung der Stadt nachgegeben wird. „Wenn je das so wäre, würden unsere Helfer in die Gemeinden mitgehen“, sagt er.