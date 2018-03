Anwohner beschwert sich über radikal gestutzte Hecke

Nachdem die Baumschnitt- und Grünpflegepraktiken der Stadt kürzlich kritisiert worden waren, hat ein Laizer einen weiteren Vorfall gemeldet. Unter dem Titel „Der langsame Tod einer Hecke“ hat er sich mit einer E-Mail an die „Schwäbische Zeitung“ gewandt. Die Hecke am Schulgelände in Laiz wurde kürzlich geschnitten – viel davon ist nicht übrig geblieben.

„Als ich heute Nachmittag nach Hause kam traf mich, wie auch Spaziergänger und Anwohner, fast der Schlag. Aus einer schönen Hecke wurde ... keine Ahnung was das Ergebnis darstellen soll“, sagt Michael Endriss.

„Es ist mir unerklärlich, wie ein Heckenschnitt so unprofessionell ausgeführt werden kann. Bereits an den Bäumen, welche von der Stadt oder beauftragten Unternehmen gepflegt werden, konnte ich den Schnitt nicht nachvollziehen. Planlos wurden Äste gekürzt ohne auf die Kronenbildung zu achten“, findet der Laizer. Aus Sicht der Stadtverwaltung wurde der Schnitt sachgemäß durchgeführt, wie Pressesprecherin Anja Heinz auf Nachfrage sagt. „Um den Pflegeaufwand zu verringern hätte, auch einen deutlich geringerer Rückschnitt ausgereicht“, findet wiederum Endriss.

In 30 Jahren so etwas nicht erlebt

Laut Michael Endriss seien etwa Dreiviertel der Hecke mit der Motorsäge abgeschnitten worden. „Es sind nur noch Reststummel übrig.“ Den Anblick findet Endriss alles andere als angenehm. Heckenschnitt oder -kürzung seien absolut in Ordnung, auf das Vorgehen der Stadt jedoch könne sich Endriss keinen Reim machen. Auf telefonische Nachfrage beim Tiefbauamt sei ihm gesagt worden, dass die Hecke wieder nachwachsen werde und dass das immer so gehandhabt werde, um die Pflegekosten klein zu halten. „Die letzten Jahre hätten sich viele Vögel zum Nisten in die Hecken zurückgezogen, dort Schutz gesucht oder auch dort gebrütet. Damit dürfte es nun vorbei sein.“ Endriss wohnt seit über 30 Jahren in seinem Laizer Haus, aber so radikal wie jetzt sei die Hecke noch nie geschnitten worden. „Ein kleiner Rückschnitt erfolgte meist während der Sommerferien“, sagt Endriss.

Laub soll minimiert werden

„Die Hecke wurde geschnitten, um den Pflegeaufwand gering zu halten. Selbstverständlich ist die Hecke auch nach ihrem Rückschnitt überlebensfähig“, sagt Anja Heinz, Pressesprecherin der Stadt. „Sie Hecke wurde über mehrere Jahre hinweg nicht stärker zurückgeschnitten, wodurch sie in ihrer Gesamthöhe stetig höher wurde. Nun wurde sie auf ihren Altholzbestand zurück geschnitten, sodass sie in Zukunft wieder die Höhe misst, die ursprünglich vorgesehen war. Auch das durch die inzwischen entstandene Höhe der Hecke anfallende Laub soll durch den Rückschnitt minimiert werden. Dies ist ebenfalls ein Sachverhalt, der mehrfach von Bürgern angemahnt wurde.“

Brutzeit wird nicht beeinträchtigt

Zwischen dem 1. März und dem 31. September dürfen laut Stadtverwaltung lediglich Rückschnitte auf Gründen der Verkehrssicherungspflicht erfolgen, um die Vegetationsperiode und Lebensräume für Tiere nicht zu stören. Rückschnitte, die der Pflege dienen, dürfen während dieser Zeit nicht vorgenommen werden, weshalb die Maßnahme laut Anja Heinz noch im Februar durchzuführen war.

„Der Lebensraum der Tiere wird durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt, in dessen Rahmen sich die Stadtverwaltung mit der Maßnahme bewegt. Die Brutzeit für Vögel wird dadurch nicht beeinträchtigt“, so die Pressesprecherin. Jede Maßnahme sei eine Einzelfallentscheidung, in die alle ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte einfließen und abgewogen werden.