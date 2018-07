Anwalt spricht über Scheidungsprobleme

Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht ISUV/VDU lädt am Mittwoch, 2. Februar zu seinem nächsten Themenabend ins Haus am Riedbaum nach Sigmaringen ein. Ab 19.30 Uhr referiert der Sigmaringer ISUV-Kontaktanwalt Roland Hoheisel-Gruler über die Fragen rund um die gemeinsame Immobilie, sowie über die weitere Nutzung der ehelichen Wohnung. Der Fachanwalt für Familienrecht und Mediator stellt die Möglichkeiten der Lösungssuche, um eine drohende Teilungsversteigerung als oft letzte Stufe in einer sich steigernden Auseinandersetzung zu vermeiden. An diesem Themenabend werden die wesentlichen Folgen von Trennung und Scheidung behandelt, auf die sich die Immobilie, ihre Nutzung und Finanzierung auswirken. etwaige Auswirkungen auf das Unterhaltsrecht. Es besteht die Möglichkeit zur Diskussion.