Antonstraße wird halbseitig gesperrt

Die Antonstraße wird am kommenden Donnerstag, 17. Februar, zeitweise halbseitig für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Stadt am Dienstag mit. Der Grund dafür ist der Gerüstabbau am Eckgebäude, in dem bis vergangenes Jahr noch die Buchhandlung Osiander untergebracht war, künftig aber ein Burgerladen seinen Platz finden soll. Stadteinwärts wird der Verkehr daher über die Burgstraße, den Hohenzollerngraben und die B 32 umgeleitet. Der Verkehr stadtauswärts ist nicht beeinträchtigt. Die Sperrung des Gehwegs bleibt in der bisherigen Form noch bestehen, bis die Arbeiten am Gebäude abgeschlossen sind.