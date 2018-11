Antons Geheimnis fliegt auf

Die Theatergruppe Jungnau hat unter der Regie von Rita Zimmerer das Lustspiel „Ond des älles fürs Erbe“ von Monika R. Schumayer aufgeführt. Der Musikverein Jungnau setzte den Abend unter Leitung von Udo Pawtowski musikalisch in Szene und führte eine breitgefächerte Auswahl auf. Die Halle wurde von Jung und Alt besucht und war bis auf den letzten Platz belegt.

Zu Beginn des ersten Akts konnten die Zuschauer das Bühnenbild, das mit viel Liebe zum Detail von Siegfried Grawunder, Georg Saum und Christian Weiß in Szene gesetzt wurde, begutachten. Es zeigt den Bauernhof des Landwirts Anton Lämmle, gespielt von Hans-Jürgen Eisele. Der Postbote kam mit seinem Auto angefahren. Der erste Brief war von seiner Tochter Andrea, gespielt von Marianne Sammet. Sie schrieb ihren Eltern, dass sie mehr Geld bräuchte, da das Studieren in London eine teure Sache sei. Ihm gehe es den Umständen entsprechen schlecht, antwortet der Vater.

Der zweite Brief, der ein amtliches Aussehen hat, ist von seiner Schwester Kunigunde de la Donna. Nach 23 Jahren kündigt die von Marita Stegmaier gespielte Schwester ihrem Bruder an, dass sie sich nach dem Tod ihres sechsten Ehemanns, der mit 96 Jahren gestorben ist, zu Besuch kommt. Da der Landwirt die amtlich aussehenden Briefe lieber seiner Frau zum Lesen überlässt, seine Neugier aber doch zu groß ist, öffnet er diesen unter Wasserdampf. So kann er ihn, falls es etwas Unangenehmes ist, wieder zumachen und Elsa übergeben. Anton Lämmle kommt in die Bredouille: Er hat das Missverständnis, dass sie eigentlich eine Tochter anstatt eines Sohnes bekommen haben, nie aufgeklärt. Sein bester Freund Berti, gespielt von Georg Saum, und der Landwirt haben einen Plan: Ehefrau Elsa, gespielt von Sabine Henes, soll auf Wallfahrt nach Rom. Und da das Reisen zu zweit mehr Spaß macht, wird die Ehefrau von Berti gleich mitgeschickt.

Der ewige Agarstudent

Im nächsten Akt macht Anton einen Seitenhieb auf den 18 Semester lang studierenden Sven Müller, sein Agrarstudent, gespielt von Christian Weiß, der alles andere als fleißig ist. Anton erzählt Sven von seinem Plan, dass er in der Zeit des Besuches seiner Schwester, seinen Sohn spielen wird. Er möchte ja schließlich eine gute Beurteilung. Sven bleibt nichts anderes übrig als einzuwilligen.

Im dritten Akt fährt ein rotes Auto, mit der Aufschrift „Hier könnte ihre Werbung stehen“, vor. Kunigunde de la Donna steigt im kleinen Schwarzen und einem Riesenhut aus. Die hochdeutsch sprechende Schwester, die aus Brasilien angereist ist, macht mit ihrem angeblichen Neffen Sven Bekanntschaft. Alles läuft zur vollsten Zufriedenheit von Anton.

Die Wendung des Stückes wird durch Agrarstudent Sven eingeläutet. Er ist Antons leiblicher Sohn. Er nimmt sich Anton zur Brust und macht Anspielungen. Seine Mutter Anna-Lena war zur gleichen Zeit wie Anton in München. Dieser schwelgt in seinen Erinnerungen und macht sich Sorgen, dass Elsa es erfährt. „Wenn man vom Teufel spricht!“ Ein rotes Auto fährt vor und Elsa kehrt frühzeitig zurück. Ihre Freundin Hilde musste zu ihrem Bruder nach München reisen. Anton bringt seine Frau blitzschnell mit vollem Geldbeutel zum Bahnhof. München ist ein teures Pflaster.

Zu allem Übel: Nun reist Tochter Andrea aus London an. Liebeskummer treiben ihr die Tränen ins Gesicht, aber ihr Vater hat dafür keine Zeit und schickt sie zum Einkaufen an den Bodensee. Sie läuft Sven über den Weg und es ist Liebe auf den ersten Blick. Im letzten Akt kommt Tochter Andrea zurück auf den Hof und unterbreitet ihrem Vater, dass sie Sven heiraten will. Ehefrau Elsa ist auch auf dem Heimweg. Anton Lämmle wird alles zu viel.

Kunigunde de la Donna belauscht Anton und Berti im Stall. Anton erzählt seinem besten Freund von seinem leiblichen Sohn und dass Tochter Andrea ihn heiraten will. „In der heutigen Medizin ist alles möglich“, witzelt Berti.

Elsa gesteht Anton, dass sie eine heiße, kurze Affäre hatte. Ihr Sieben-Monats-Baby Andrea ist in Wahrheit eine ganz normale Neun-Monats-Schwangerschaft. Anton gibt sich verzeihend und verständnisvoll.

Kunigunde redet am Ende mit ihrem Bruder ein ernstes Wort. Sven wird Alleinerbe ihrer Hazienda.

Unter tobendem Applaus geht das Stück zu Ende. Die Zuschauer waren sich einig: ein großartiges Stück und eine tolle Aufführung.